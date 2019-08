Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca Marcel Toader a murit subit, la numai 56 de ani a intristat pe toata lumea. Regretatul afacerist avea o relație extrem de frumoasa cu fiul lui, Maximilian, dar și cu mama lui, femeia pe care a iubit-o pana in ultima clipa a vieții sale.

- Premierul Viorica Dancila l-a felicitat, miercuri, pe Mircea Geoana pentru numirea in functia de secretar general adjunct al NATO, precizand ca acesta are o "vasta" experienta politica si diplomatica si este un promotor al legaturii transatlanice. "Felicitari domnului Mircea Geoana pentru numirea…

- "Felicitari domnului Mircea Geoana pentru numirea in funcția de Secretar General Adjunct al NATO! Ne bucuram sa fim reprezentați in cadrul Alianței de un roman cu vasta experiența politica și diplomatica, promotor al legaturii transatlantice și al integrarii euro-atlantice a Romaniei. Mult…

- "Felicitari campioanei Romaniei! Felicitari, Simona! Ne-ai umplut inimile de bucurie si mandrie!", a scris Viorica Dancila. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, sambata, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2. loading...

- Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu are toate motivele de bucurie. Fiica sa cea mare a absolvit facultatea. Fata cea mare a lui Madalin Ionescu, Ștefania, și-a incheiat studiile universitare. Fostul prezentator de televiziune a fost prezent la ceremonie, alaturi de Ștefania. "Zi speciala.…

- „Felicitari, dragii noștri, pentru inca un meci spectaculos! Intreaga țara este cu sufletul alaturi de voi”, a scris Viorica Dancila la miezul nopții pe contul de Facebook. In urma acestui egal, Romania termina pe primul loc Grupa C, cu 7 puncte, urmata de Franța, cu același punctaj, dar…

- Gica Hagi le-a transmis un mesaj impresionant tricolorilor U21 inaintea meciului cu Franța, decisiv pentru calificarea in semifinalele Euro 2019 de tineret. ”Felicitari baieți ca ați reușit sa ne faceți mandri ca suntem romani! In seara asta sa luptați la fel, impreuna, pentru calificarea in semifinale.…

- Disparut intr-un teribil accident de mașina, fotbalistul spaniol Jose Antonio Reyes (35 de ani) a lasat in urma o soție indurerata, Noelia Lopez, dar și trei copii, un baiat de 12 ani și doua fetițe mici, de 6, respectiv 2 ani.