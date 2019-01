Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22.12 in jurul orelor 17.15, politistii Sectiei 2 au fost sesizati cu privire la faptul ca in parcarea unui complex comercial din municipiu are loc un conflict intre mai multe persoane. Patrula de politie care s a deplasat la fata locului, a identificat persoana agresata ca fiind un barbat…

- Politistii timiseni au depistat cinci persoane urmarite de autoritatile din Italia, pentru savarsirea infractiunilor de santaj si aderarea la un grup infractional organizat. Astfel, potrivit IGPR, la data de 4 decembrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat anul 2019 ,,anul lui Ștefan cel Mare", un omagiu in cinstea unui domnitor faimos al Moldovei din secolele XV și XVI. Mulți considera ca inițiativa lui Dodon are scopul de a alimenta contracararea forțelor pro-romane inainte de alegerile planificate…

- Radu Tudor a criticat in termeni duri autoritațile de la varful Romaniei dupa ce s-a aflat faptul ca Guvernul a taiat un miliard de lei de la Transporturi. Radu Tudor a vorbit apasat despre...

- Mii de activisti si simpatizanti ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), condus de catre Zinaida Greceanii, s-au adunat duminica, 18 noiembrie, in centrul Chisinaului, pentru a critica guvernarea si pentru a-si prezenta programul electoral pentru alegerile din 24 februarie 2019.

- Politistii de la Directia de Investigatii Criminale au rezolvat, in aceasta saptamana, 256 de cazuri de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata, informeaza, sambata, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, in perioada 26…

- La incheierea vizitei la Moscova, presedintele moldovean, Igor Dodon, a spus ca Republica Moldova nu are probleme cu Romania si s-a declarat din nou impotriva tendintelor unioniste. Aflat la Moscova pentru convorbiri cu Vladimir Putin, cu patru luni inaintea crucialelor alegeri parlamentare din luna…

- Hillary Clinton se afla in campanie, in favoarea Partidului Democrat, inaintea alegerilor de la jumatate de mandat, prevazute peste mai putin de doua saptamani, si nu la resedinta familiei de la periferia New Yorkului, atunci cand a fost interceptat un colet care-i era adresat, dar care a fost ”interceptat”…