Maxim istoric. Peste 1,38 milioane de antreprenori au fost înregistraţi în luna februarie a acestui an (analiză) Din numarul total de antreprenori, 863.214 erau barbati si 517.777 erau femei. In ianuarie, numarul total de actionari ai firmelor active a fost de 1.370.579, cu 9812 actionari mai putini decat in februarie, iar in luna decembrie a anului trecut erau 1.359.362, cu 21.029 actionari mai putini decat in februarie 2019, potrivit datelor statistice de la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului analizate de catre REGnet.ro. Concluziile datelor datelor 'Din analiza datelor, reiese ca inceputul anului 2019 reprezinta perioada cu cel mai mare numar de asociati/ actionari in cadrul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

