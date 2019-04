Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 64 de ani a angajat patru asasini din mafia siciliana pentru a-l ucide pe fostul ei iubit care i-a furat bijuteriile. Ucigașii și-au indeplinit sarcina zidindu-l pe barbat intr-un zid, cand acesta inca era in viața, noteaza theguardian.com. Victima, albanezul Lamaj Astrid, in varsta de 41…

- Taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor de stat ar ptea fi suspendata un an de zile! A propus acest lucru și ministrul energiei Anton Anton. Ministerul Energiei a solicitat prorogarea cu un an a termenului de aplicare prevazut in Ordonanta...

- Perioada de proba dintre Simona Halep si Thierry Van Cleemput s-a incheiat. Marea noastra campioana a decis sa nu continue cu antrenorul belgian, cei doi nereusind sa comunice eficient, anunța...

- Mausoleul lui Vladimir Lenin, liderul bolsevic si fondatorul Uniunii Sovietice, si-a inchis luni portile publicului pentru realizarea operatiunilor de rutina de conservare a mumiei sale expuse in Piata Rosie din 1924, relateaza EFE. "Ca urmare a realizarii activitatilor de profilaxie, mausoleul lui…

In perioada 11-15 februarie s-a desfașurat la Campia-Turzii a 25-a ediție a Academiei Populare. In aceasta perioada, Organizația Locala a UDMR a organizat seminarii cu invitați din diferite domenii...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la maximul a 2,5 luni – 3,15%, de la 3,09% valoarea de marti, arata BNR, potrivit Mediafax. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele ipotecare…

- Bebelușul, care a fost gasit aruncat la marginea unui bloc din Petroșani, s-a nascut mort. Medicii legiști au stabilit ca fatul nu a fost viabil. Zapada și frigul i-au conservat trupul, neputandu-se estima de cat timp acesta a fost nascut. “Bebelușul s-a nascut mort, deci nu este vorba de…