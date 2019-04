Mausoleul lui Lenin, redeschis publicului

Anuntul a fost facut de Serviciul Federal de Protectie (FSO) al Rusiei, responsabil cu securitatea inaltilor demnitari ai tarii si sub a carui jurisdictie se afla mausoleul situat in Piata Rosie si unde, din 1924, este expus trupul imbalsamat al liderului bolsevic. FSO nu a publicat detalii despre caracterul "lucrarilor profilactice de rutina" realizate in mausoleu care poate fi vizitat in zilele de marti, miercuri, joi si sambata intre orele 10:00 si 13.00, relateaza EFE.



La fiecare doi ani, specialisti ai Centrului de Biotehnologie din subordinea Institutului de Plante Aromatice…