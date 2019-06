Candidatul puterii la alegerile prezidentiale din Mauritania, generalul in retragere Mohammed Sheikh El-Ghazouni, a fost ales cu 52% din voturi, potrivit rezultatelor anuntate duminica seara de Comisia electorala si contestate de contracandidatii opozitiei, transmite AFP. Rata participarii la vot a fost de 62.66%. Acest scrutin urmeaza sa marcheze prima tranzitie intre doi presedinti alesi in aceasta tara intinsa din Sahel, zguduita de numeroase lovituri de stat intre 1978 si 2008, data puciului care l-a adus la putere pe Mohamed Ould Abdel Aziz, ales presedinte in 2009 si care a indeplinit pana…