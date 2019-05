Mauricio Mesa Gomez, Cordia: Pe terenurile cumparate in nordul Capitalei exista un potential de peste 1.000 apartamente, fara a merge pe varianta de a maximiza CUT-ul

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.500 de de locuinte sunt in constructie in zona de nord a Bucurestiului, urmand sa fie livrate pe piața in 2019 și 2020, transmite un studiu realizat de compania de consultanța imobiliara SVN Romania, potrivit mediafax.Citește și: Anunț facut de Viorica Dancila! ‘Vom aproba astazi noi…

- „Parcului20, unul dintre primele proiecte rezidențiale inteligente din Romania, va aduce pe piața din București locuințe destinate segmentelor mediu și mediu-superior,” a declarat Mauricio Mesa Gomez, country manager Cordia Romania și membru al Consiliului de Administrație Cordia. „Dupa obținerea autorizației…

- Cordia Romania iși consolideaza prezența pe piața rezidențiala locala, prin achiziția a patru loturi de teren, situate in nordul Bucureștiului, pe care vor fi dezvoltate proiecte rezidențiale destinate segmentelor medium și medium-high. „Investițiile totale in dezvoltarea celor patru terenuri, parte…

- Potrivit ISU Bucuresti – Ilfov, incendiul a izbucnit la mansarda unui bloc de locuinte, de pe bulevardul Kogalniceanu din centrul Capitalei si se manifesta cu degajari mari de fum si flacara. Pompierii au constituit echipe de cautare-salvare in interior. Din exterior se actioneaza cu autoscara si la…

- Un numar de 8.300 de persoane au vizitat, in weekend, Salonul Imobiliar Bucuresti (SIB), organizat la la Palatul Parlamentului, informeaza organizatorii. Potrivit sursei citate, peste 70% dintre vizitatori au fost interesaţi de proiectele noi, lansate în cadrul SIB, şi de facilităţile…

- Electrocentrale București (ELCEN), producatorul de apa calda și caldura al Capitalei, asigura populația ca va furniza in continuare agent termic, chiar daca Regia Autonoma de Distribuție a Enegiei Termice (RADET) va intra in faliment, arata compania intr-un comunicat. "In eventualitatea intrarii in…

- Dezvoltatorul imobiliar Alexandru Tiron, care a adus in piata pana acum un numar total de 204 apartamente sub brandul de Sara Residence, investeste peste 10 milioane de euro in alte 223 de noi apartamente in zona de vest din Bucuresti, in ansamblul...

- Presedintele interimar al PSD Bucuresti, Gabriel Mutu (primarul Sectorului 6), anunta ca partidul nu renunta la schimbarea lui Aurelian Badulescu din functia de viceprimar al Capitalei, in contextul in care "secundul" Gabrielei Firea a anuntat ca intentioneaza sa candideze la functia de presedinte…