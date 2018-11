Maurer Panoramic - alegerea fireasca a tinerilor de succes si a investitorilor inspirati

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au identificat, depistat și reținut un tânar, de 24 de ani, din Cluj-Napoca, pentru comiterea infracțiunii de tâlharie calificata.”La data de 30 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații…

- Gigi Becali a afirmat dupa esecul FCSB-ului cu echipa lui Dorinel Munteanu, Concordia Chiajna, 0-1, in Liga 1 Betano, ca nu va mai transfera niciun jucator. Totusi, ros-albastrii au mare nevoie de intariri in aparare, iar Ilie Dumitrescu a intarit varianta, scrie Mediafax."Va lua cu siguranta…

- Cea de-a cincea ediție a festivalului „100 de baloane pentru Romania – Maramureș Balloon Fiesta”, acțiune inclusa in portofoliul de proiecte al Consiliul Județean Maramureș, in contextul celebrarii Centenarului Marii Uniri, organizata in parteneriat cu Asociația pentru Siguranța, Echilibru, Nonconformism…

- Peste 600 de copii aflati in tabere scolare au fost beneficiarii proiectului „In vacanta imi fac doar amintiri frumoase”, derulat de Inspectoratul de Politie Judetean Alba in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba Iulia, Direcția Județeana pentru Tineret si Sport Alba…

- Un biciclist a fost protagonistul unei intamplari mai rar intalnite in trafic. Prima data, barbatul s-a dezechilibrat, dupa ce a acrosat oglinda unei masini, dupa care a cazut de pe bicicleta peste luneta altui autoturism.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, pe sensul de coborare, precum si in Comarnic, respectiv Busteni, pe sensul…