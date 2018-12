Statele Unite sustin eforturile Uniunii Europene in legatura cu conceperea unor masuri pentru propria aparare cu conditia ca acestea sa fie complementare cu activitatea NATO, sa nu submineze Alianta Nord-Atlantica si sa nu deturneze resurse dinspre aceasta organizatie, a sustinut marti, la Bucuresti, Matthew Boyse, noul asistent adjunct pentru afaceri europene al secretarului de stat american.



''Noi am avut discutii intense cu Uniunea Europeana despre acest subiect si am spus clar ca orice efort de a submina NATO sau de a deturna resurse dinspre NATO nu ar fi deloc avantajos.…