Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul de extrema dreapta al Italiei, Matteo Salvini, a declarat, miercuri, ca isi doresalviniste ca tara sa si Polonia sa isi uneasca fortele pentru a remodela Europa, Salvini incercand sa creeze o alianta eurosceptica, inaintea alegerilor europarlamentare din mai. "Polonia si Italia vor face…

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini (extrema dreapta), aflat miercuri in vizita la Varsovia, si-a exprimat dorinta ca Italia si Polonia sa-si uneasca fortele pentru remodelarea Europei, el fiind in cautarea unei noi aliante eurosceptice

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini (extrema dreapta), aflat miercuri in vizita la Varsovia, si-a exprimat dorinta ca Italia si Polonia sa-si uneasca fortele pentru remodelarea Europei, el fiind in cautarea unei noi aliante eurosceptice inainte de alegerile pentru Parlamentul…

- Vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, se va intalni miercuri cu liderul partidului de guvernare din Polonia, Jaroslaw Kaczynski, pentru a discuta despre posibilitatea formarii unei aliante eurosceptice pentru a contesta alegerile europarlamentare din mai, conform Reuters.

- Comisia Europeana (CE) s-a declarat joi ”satisfacuta” de amendamentele propuse de catre Guvernul polonez la reforma Curtii Supreme, relateaza Reuters, informeaza News.ro.”Comisia este satisfacuta de faptul sa se produce schimbarea, si anume in directia pe care am cerut-o”, a declarat un purtator…

- Partidul de guvernamant Lege si Justitie din Polonia (PiS) a propus un amendament legislativ miercuri, prin care renunta la reformele Curtii Supreme de Justitie, legi care se afla in centrul conflictului sau cu Uniunea Europeana privind standardele democratice, relateaza Reuters.

- In octombrie, Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a precizat intr-o decizie ca Polonia trebuie sa suspende masurile de revizuire a Curtii Supreme, care pur si simplu permiteau PiS sa selecteze dupa bunul plac judecatorii de top.O justificare a proiectului de amendament la reforma privind…

- Partidul Lege si Justitie (PiS) aflat la guvernare in Polonia a anuntat miercuri un amendament legislativ prin care da inapoi in reforma privind Curtea Suprema, care s-a aflat in centrul disputei sale cu Uniunea Europeana, ce acuza Varsovia de nerespectarea standardelor democratice, relateaza Reuters.…