Banca Mondiala: Tensiunile comerciale vor incetini cresterea economiei mondiale in 2019

Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca la 2,9% in 2019, comparativ cu 3% in 2018 si 3,1% in 2017, pe fondul tensiunilor comerciale si al moderarii comertului international, se arata in raportul semianual "Global… [citeste mai departe]