Stiri pe aceeasi tema

- "In perioada 6 -7 februarie ma voi afla la Bruxelles intr-o vizita de lucru, unde voi participa la unul dintre primele evenimente organizate de Romania in contextul detinerii Presedintiei rotative a Consiliului UE, in cooperare cu Parlamentul European. Este vorba despre conferinta cu titlul 'Lupta…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a condus delegatia Romaniei la cea de-a 22-a Reuniune ministeriala Uniunea Europeana - Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est (UE-ASEAN), care s-a desfasurat la Bruxelles, la 21 ianuarie 2019. Reuniunea ministeriala a avut ca tema principala de dezbatere…

- "Pentru Romania este un moment deosebit de important, fiind prima data cand exercita aceasta functie, la exact 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana. Urmeaza pentru noi toti o perioada extrem de dinamica, marcata de o serie de evenimente importante pentru prezentul si viitorul Uniunii Europene,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, fac declarații comune de presa la Palatul Cotroceni."Imi aduc aminte cu mare mandrie ca am semnat in numele Consiliului European mandatul de primire a Romaniei in Uniunea Europeana. In acea zi am…

- Cotidianul francez Le Monde a publicat un editorial pe aceasta tema, în care îsi manifesta îngrijorarea fata de "derivele antieuropene de la Bucuresti" si fata de "atmosfera generala de neîncredere si atacurile asupra legii". "Guvernul de la…

- "Noi nu avem incredere ca veti face ceva din ce ati promis astazi aici si nici nu avem speranta ca sunteti pregatiti pentru aceasta provocare in urmatoarele sase luni. Tot ce ati facut pana acum ne duce spre aceasta concluzie. Acest grup care conduce astazi Romania de doi ani s-a comportat si se…

- Viorica Dancila a prezentat, in plenul reunit al Parlamentului, Programul de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Premierul a spus ca Romania a ales un motto in jurul cauia a construit 4 piloni pe care se va fundamenta președinția romaneasca.”Vrem o Europa unita, mai…

- "In atentia dlui Matteo Salvini, Viceprim-ministru si Ministru al Afacerilor Interne al ItalieiV-ati prezentat in fata propriilor alegatori cu sloganul „Italienii pe primul loc”, transmitand mesajul de prigonire in Italia a cetatenilor apartinand altor state ale Uniunii Europene, politica…