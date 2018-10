Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a transmis Comisiei Europene ca nu va face un recensamant al romilor in vederea expulzarii acestora, a anuntat vineri executivul comunitar, care a amintit ca, in virtutea principiilor si legislatiei Uniunii Europene, nu este admisa asocierea conduitelor antisociale cu persoane de…

- Polonia a respins vineri inca o data criticile Comisiei Europene in legatura cu controversata reforma a Curtii Supreme, sa transmite AFP. Autoritatile de la Varsovia raspund 'temerilor exprimate de Comisie privind conformitatea legii referitoare la Curtea Suprema cu legislatia Uniunii Europene,…

- "Comisia Europeana se opune tuturor atingerilor aduse statului de drept", a declarat Juncker in cadrul discursului sustinut in plenul PE. El a adaugat ca la nivelul executivului comunitar exista o ingrijorare privind evolutiile din unele state membre. "Articolul 7 trebuie sa se aplice acolo…

- "Cea mai mare prioritate pentru (cancelarul Angela) Merkel nu mai este BCE, ci Comisia", a afirmat pentru cotidian o sursa apropiata guvernului, sub acoperirea anonimatului.Potrivit jurnalului in general bine informat in aceste probleme, cancelarul federal considera ca presedintia BCE este…

- Un navetist italian care a informat saptamana trecuta autoritatile in legatura cu un conductor de tren care a folosit un limbaj rasist impotriva "tiganilor" a devenit tinta unui atac violent de jigniri din partea fanilor ministrului de interne si vicepremierului italian Matteo Salvini, informeaza…

- Vicepremierul italian, Matteo Salvini, a promis vineri ca va face tot posibilul pentru a apara 'familia naturala' formata dintr-un barbat si o femeie si a dispus ca pe cererile pentru eliberarea documentelor de identitate sa fie înscrise cuvintele 'mama' si 'tata'.

- Roma, 24 iul /Agerpres/ - Ministrul italian de interne Matteo Salvini, care este in acelasi timp si vicepremier, a respins propunerea de marti a Comisiei Europene ca tarile membre ale UE sa primeasca 6.000 de euro pentru fiecare solicitant de azil pe care il iau in grija, relateaza dpa. …