Matteo Salvini promite că va revoluţiona Uniunea Europeană. Vrea să creeze o alianţă cu populiştii In calitate de lider al partidului Liga, Matteo Salvini a facut demersuri pentru a crea o noua alianta paneuropeana de dreapta, populista, pentru a schimba status-quo-ul politic din Uniunea Europeana.



''Daca este necesar, voi rezona chiar si cu (cancelarul german Angela) Merkel si (presedintele francez Emmanuel) Macron'', a declarat Salvini intr-un interviu pentru RTL.



''Nu pot spune 'Pot lucra cu acestia si nu cu aceia'. Lucrez cu toata lumea. Evident, Europa pe care vreau sa o schimb este Europa lui Merkel si Macron'', a adaugat el.



Sursa articol si foto: rtv.net

