Stiri pe aceeasi tema

- Șefa deputaților PNL, Raluca Turcan, vorbește despre adevaratul dezastru cu care se confrunta Romania! Depopularea a facut ca țara noastra sa piarda, in 2018, aproape 250.000 de cetațeni, toți alegand sa plece peste hotare. Turcan acuza guvernul ca e preocupat ”doar de bunastarea corupților”.”Aproape…

- Noua membri ai Forțelor Armate Revoluționare din Columbia (FARC), printre care și un comandant, au fost uciși in urma unui bombardament in sudul Columbiei, a anunțat vineri președintele țarii, Ivan Duque, potrivit Reuters.Atacul a avut loc in orașul San Vicente del Caguan, a anunțat președintele…

- Jean Julien Rojer (16 ATP la dublu) și Horia Tecau (20 ATP la dublu) au pierdut, vineri, in primul tur la US Open, in fața lui Jeremy Chardy (35 ATP la dublu) și a lui Fabrice Martin (33 ATP la dublu), cu scorul de 6(2)-7, 1-6.Cele doua echipe s-au infruntat timp de o ora și 21 de minute.…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, spune ca PNL este fostul PDL "coafat si machiat", care a anuntat ca daca ajunge la guvernare va taia pensiile si salariile si va creste taxele, iar USR s-a opus in ultimii trei ani la toate proiectele pentru bucuresteni.Gabriela Firea a declarat,…

- Fosta jucatoare de tenis Ana Ivanovici din Serbia a anuntat, vineri, pe retelele de socializare, ca a nascut al doilea baiat."Baiatul nostru are un fratior", a scris pe Twitter sotia fotbalistul german Bastian Schweinsteiger, fost jucator la Bayern Munchen si Manchester United, acum la Chicago…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, vineri, lotul final selectat de Mirel Radoi, pentru intalnirea cu Danemarca, programata pentru 10 septembrie, din preliminariile Euro 2021.Lotul Romaniei U21: Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioanei (Chindia Targoviște), Ionuț Rus (Oltul Turris…

- Formatiunea de dreapta Liga, condusa de vicepremierul italian Matteo Salvini a apreciat joi ca alegerile anticipate sunt singura posibilitate dupa confruntarea cu partenerul de coalitie, Miscarea 5 Stele (M5S) pe tema unui proiect feroviar, transmite DPA potrivit Agerpres. "Italia are nevoie de certitudini,…