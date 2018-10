Matteo Salvini, pe jumătate absolvit de justiţia italiană în cazul "sechestrării de migranţi" Justitia italiana l-a absolvit pe jumatate pe ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, in prima parte a unui dosar privind sechestrarea a zeci de migranti pentru mai mult de zece zile, in august, informeaza duminica mass-media italiene, citate de AFP.



In noaptea din 15 spre 16 august, Diciotti, o nava a pazei de coasta italiene, a salvat 170 de migranti, insa cei mai multi dintre ei nu au putut debarca decat in seara zilei de 25 august, dupa mai multe zile in care au stat in largul insulei Lampedusa, apoi in portul sicilian Catania.



Italia cerea ca Malta sa-i primeasca…

