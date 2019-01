Matteo Salvini neagă că ar fi aplicat tactici naziste pentru evacuarea migranţilor Facilitatea de la Castelnuovo di Porto, care gazduieste circa 500 de persoane, urmeaza sa fie inchisa pana la sfarsitul acestei luni, ca urmare a asa-zisului "decret de securitate" al lui Salvini, care a inasprit considerabil politicile de azil.



Inchiderea centrului "este un gest de bun simt si buna gestionare, care nu va priva pe nimeni de drepturi", a explicat Salvini pe postul public de radio RAI. "Chiar nu vad care este problema", a adaugat el, potrivit Agerpres.



Circa 300 dintre migrantii adapostiti in centrul de la Castelnuovo di Porto vor fi relocati in alte centre,

Sursa articol si foto: rtv.net

