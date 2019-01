Matteo Salvini îşi exprimă speranţa că francezii vor scăpa de "un preşedinte foarte slab" Ministrul italian de interne Matteo Salvini a declarat marti ca spera ca poporul francez va scapa in curand de "un presedinte foarte slab", la doua zile dupa un nou schimb de replici intre Franta si Italia, relateaza AFP.



"Sper ca francezii vor putea sa se elibereze un presedinte foarte slab si ocazia va fi cea de la 26 mai (alegerile europene), cand in cele din urma poporul francez isi va putea prelua in propriile maini viitorul si destinul, orgoliul sau prost reprezentat de un personaj precum (Emmanuel) Macron", a postat pe Facebook Matteo Salvini, care este si vicepresedinte al… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini a declarat marți ca spera ca poporul francez sa se elibereze în curând de un "președinte foarte slab", scrie AFP."Sper ca francezii se vor putea elibera în curând de un președinte foarte slab și ocazia este cea…

- Turcia a avertizat marti ca "nu este benefic" pentru Franta sa-si mentina o prezenta militara in Siria pentru a proteja militiile kurde ale Unitatilor pentru Apararea Poporului (YPG), aflate in prima linie in lupta antijihadista, informeaza AFP preluata de Agerpres. "Nu este un secret pentru…

- 'Nicio tara nu poate merge mai departe daca nu asculta de nemultumirea legitima a poporului sau, o nemultumire exprimata peste tot in Europa, cu voturi pentru extreme, cu Brexit', le-a declarat Macron jurnalistilor. In fata celorlalti lideri europeni, 'voi prezenta alegerile pe care le-am facut pentru…

- Autoritatile franceze au demarat mai multe verificari pe internet, dupa multiplicarea conturilor false destinate sa amplifice, pe retelele sociale, contestatia exprimata de „vestele galbene”, au informat sambata, 8 decembrie, surse apropiate dosarului. Secretariatul general al apararii si securitatii…

- Franta este cel mai socialist stat capitalist din lume. Generatia lui De Gaulle si cele imediat urmatoare au flirtat non-stop cu ideile marxiste ale lumii comuniste facand un adevarat balet peste decenii intre atractiile comunismului si solutiile capitalismului. Mai pe romaneste, conducatorilor francezi…

- Francezii se revolta impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului, in special fata de cresterea preturilor la carburanti. Masini incendiate, bariere rupte, bucati de caldaram aruncate: scene de o "violenta rar intalnita" au avut loc in capitala franceza, a denuntat prim-ministrul Edouard…

- Francezii care sunt prinsi ca fumeaza marijuana ar putea scapa mai ușor, chiar și de inchisoare, dupa ce Parlamentul a aprobat un proiect de lege in acest sens, initiat de partidul președintelui Emmanuel Macron, proiect care urmeaza sa intre si la votul final. Astfel, francezii care vor fi prinsi ca…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat marti ca este nevoie de o conducere interimara la Renault, apreciind ca presedintele director general Carlos Ghosn "nu mai este in masura sa conduca grupul", chiar daca a recunoscut ca pentru moment nu exista probe care sa il incrimineze,…