Matteo Salvini felicită Alternativa pentru Germania pentru rezultatul ''istoric'' de la alegeri Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini a felicitat luni formatiunea de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pentru rezultatele bune obtinute la alegerile de duminica din doua landuri germane, relateaza DPA.



"Felicitari prietenilor nostri de la @AfD pentru rezultatul lor extraordinar si istoric", a scris Salvini pe Twitter.



Liderul partidului de extrema-dreapta Liga si-a insotit postarea cu un grafic cu rezultatele AfD.



Alegerile de duminica din landurile Saxonia si Brandenburg din estul Germaniei au marcat un avans semnificativ

Sursa articol: agerpres.ro

