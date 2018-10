Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul italian, Matteo Salvini, a reactionat dur la criticile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, privind deficitul bugetar, politicianul italian afirmand ca discuta doar cu persoane "treze" si subliniind ca Italia este stat "suveran" si nu accepta "amenintarile" Europei.

- Guvernul italian a transmis Comisiei Europene ca nu va face un recensamant al romilor in vederea expulzarii acestora, a anuntat vineri executivul comunitar, care a amintit ca, in virtutea principiilor si legislatiei Uniunii Europene, nu este admisa asocierea conduitelor antisociale cu persoane de…

- Organizatia PSD Diaspora a catalogat, vineri, intr-un comunicat de presa remis MEDIAFAX, ca fiind „inacceptabile" declaratiile ministrului italian de Interne, Matteo Salvini, care a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit „sclavi” in Europa. „PSD Diapora ia atitudine si considera inacceptabile…

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane si cazurilor de exploatare.

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini a afirmat ca nu are nici o problema cu anexarea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea, o pozitie în total dezacord cu politica oficiala a Uniunii Europene si a Statelor Unite ale Americii pe aceasta tema,