- Ministrul italian de interne Matteo Salvini si-a mentinut pozitia ostila primirii de nave cu migranti dupa o reuniune de urgenta a unor ministri de interne din state membre UE, desfasurata miercuri seara la Helsinki si consacrata stabilirii unui "mecanism de solidaritate" in cazul crizei migrantilor…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta) si omul forte al guvernului italian, a dezmintit miercuri ca partidul sau ar fi primit finantare din partea Rusiei, dupa ce site-ul BuzzFeed a afirmat intr-un articol ca detine o inregistrare cu discutii pe acest subiect, transmite…

- Ministrul italian al Industriei, Luigi Di Maio, a acuzat doi mari investori - producatorul indian de otel ArcelorMittal si grupul local de transport Atlantia - ca incearca sa santajeze Guvernul in disputele lor separate cu autoritatile de la Roma, transmite Reuters.Declaratia sa vine dupa…

- Italia este cel mai de incredere partener al Statelor Unite din Europa, a sustinut vicepremierul Italian, Matteo Salvini, in cadrul unei vizite efectuate la Washington. “Intr-o perioada in care institutiile din cadrul Uniunii Europene sunt fragile si se schimba, Italia vrea fie cel mai solid, valid,…

- Ministrul apararii britanic Penny Mordaunt a avertizat sambata Partidul Conservator, din care face parte, in legatura cu pericolul reprezentat de populism in competitia pentru desemnarea viitorului premier britanic si lider al formatiunii, transmite dpa. ''Exista pericole in a merge pe mana…

- Vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, a promis sambata ca nu va ceda si va fi cel "mai incapatanat" in conflictul cu Bruxellesul, ingrijorat de deteriorarea finantelor publice ale Italiei si care ameninta cu sanctiuni, informeaza AFP si dpa. "Voi spune la Bruxelles saptamana viitoare: 'Lasati-ne…

- Cei doi vicepresedinti ai Consiliului italian, Luigi Di Maio si Matteo Salvini, s-au contrat marti pe tema normelor europene cu privire la deficit si datoria publica, primul criticand declaratiile celui de-al doilea legate de posibilitatea sfidarii lor, relateaza Reuters.