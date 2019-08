Matteo Renzi, care a condus Italia din februarie 2014 pana in decembrie 2016, a apreciat ca ''ar fi o prostie sa se mearga la vot chiar acum'', in toamna, asa cum a cerut liderul Ligii (extrema dreapta), Matteo Salvini, zguduind joi coalitia formata in urma cu 14 luni cu Miscarea 5 Stele (M5S).



''Sunt convins ca exista o majoritate pentru un guvern institutional capabil sa salveze Italia. Cine refuza va trebui sa-si asume responsabilitatea de a livra dreptei extremiste viitorul copiilor nostri", a afirmat Renzi in mesaje postate pe Facebook si in interviuri pentru Corriere della Sera…