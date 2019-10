Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Politi, chirurgul italian fara atestat, care are doar 8 clase, dar care a operat in mai multe spitale private din Romania, isi va deschide o clinica medicala in centrul Capitalei. Acesta a declarat ca initial doar va administra clinica, dar cand va avea toate atestatele necesare va fi chirurg…

- Un incendiu puternic a izbucnit marți la o cladire din centrul Bucureștiului. Un nor gros de fum s-a inalțat in apropiere de Ministerul de Finanțe, a informat Antena 3. Se pare ca incendiul ar fi pornit de la o cladire parasita, pe jumatate demolata deja. La fața locului au venit mai multe autospeciale…

- Chiar daca numele sau a tinut primele pagini ale ziarelor, dupa ce a fugit din tara, iar mai apoi a stat in spatele gratiilor, ei bine, lucrurile par sa se aseze usor-usor pentru medicul cu opt clase, asa cum a fost numit Matteo Politi, noteaza spynews.r0.Desi a fost prins cu nereguli grave…

- Un accident cumplit a avut in noaptea de sambata spre duminica, in centrul Bucurestiului! In total, sapte masini au fost implicate, iar numarul victimelor a ajuns la sase, pintre care si doi copii.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat ca va fi introdusa o taxa suplimentara pentru mașinile poluante ce vor sa intre in centrul capitalei, dar și pentru toate mașinile care nu sunt inmatriculate in București și Ilfov. Taxa va fi aplicata pentru mașinile care nu sunt inmatriculate…

- Oamenii legii au anunțat din timp ca in centrul Capitalei vor fi impuse restricții de trafic, in prima parte a zilei de vineri. Masurile au legatura cu ceremonialul in cadrul caruia se va marca Ziua Nationala a Franței. Concret, restricțiile de circulație -de care ar fi recomandabil sa tina cont in…

- 3house, operator local de spatii de coworking, anunta extinderea cu doua noi etaje a spatiului din zona Pietei Universitatii, aflat in cladirea Unimed din spatele Teatrului National Bucuresti. Astfel, incepand din iulie 2019, suprafata totala operata...