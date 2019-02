Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Politi, falsul medic care a operat in mai multe clinici desi absolvise doar opt clase, a fost retinut, miercuri dimineata, in Vama Curtici, in timp ce incerca sa fuga din Romania cu un tren. Acesta se afla intr-un tren Inter Regio, pe relatia Bucuresti - Budapesta. "In momentul efectuarii verificarilor…

- Falsul medic estetician, care a operat la clinici private din Romania, sub numele de Matthew Mode, a facut primele declarații despe acuzațiile care i se aduc. Mateo Politi spune ca are documentele care dovedesc ca este medic si ca toate acuzatiile sunt false. Mai mult, acesta susține ca a platit bani…

- Matteo Politi, alias doctorul Matthew Mode, a facut declaratii in cadrul unei emisiuni TV, unde spune, printre altele, ca are tot dreptul de a profesa in Romania pentru ca i-au fost recunoscute si echivalate diplomele.

- Adriana Bahmuteanu a avut ocazia sa il cunoasca pe Matthew Mode, pe numele adevarat Matteo Politi, medicul cu opt clase care a profesat in Romania si a operat sute de persoane. In direct la Antena Stars, Adriana Bahmuteanu a povestit cum si-a dat seama ca este ceva in neregula atunci cand a participat…

- Un italian fara studii de specialitate, șarlatan dovedit in Italia, a reușit sa devina medic estetician la cinci clinci din București. Matthew Mode (Matteo Politi - numele real) fuee condamnat in Italia la un an si jumatate cu suspendare, pentru o infracțiune asemanatoare.Barbatul a fost descoperit…