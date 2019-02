Matteo Politi, doctorul de fraieri

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere interesul manifestat in spatiul public privind procedura insolventei persoanelor fizice, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) face o serie de precizari referitoare la "Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil", reglementare intrata recent…

- O sesiune festiva organizata la Ateneu in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, vernisaje, concerte, proiectii de filme, ateliere dedicate copiilor sau tururi ghidate sunt doar cateva dintre evenimentele dedicate Zilei Culturii Nationale, programate sa se desfasoare marti in Bucuresti. …

- Un centenar de presa romaneasca a fost sarbatorit, joi, in cadrul unei gale, la Palatul Patriarhiei, eveniment in cadrul caruia presedintele Sectiei de literatura si filologie a Academiei Romane, Eugen Simion, a afirmat ca jurnalismul are "un rol moral si un rol national". "Presa este…

- Academicianul Eugen Simion, presedintele Sectiei de literatura si filologie a Academiei Romane, castigatorul pentru anul 2018 al Medaliei de Aur pentru Filologie Alfred Nobel, acordata de Societatea Internationala de Filologie, considera ca distinctia reprezinta o recunoastere a activitatii critice…

- Klaus Iohannis nota 8 – Ii dau 6 pentru discursul rostit miercuri, 28 noiembrie, in ședința solemna comuna ale celor doua Camere ale Parlamentului, dedicata Centenarului Marii Uniri. Macar de data aceasta, s-ar fi putut abține sa atace adversarii politici, cata vreme președintele trebuie sa manifeste…

- Expozitia documentara "1918. Desavarsirea statului national unitar roman" va fi vernisata pe 27 noiembrie, de la ora 13.00, la Sala Theodor Pallady a Academiei Romane, unde va putea fi vizitata pana pe 16 decembrie, potrivit unui comunicat...

- Sambata, 17 noiembrie a avut loc Concursul Laurentiu Panaitopol al Filialei Bucuresti a Societatii de Stiinte Matematice din Romania si Institutului de Matematica al Academiei Romane organizat la Colegiul National Spiru Haret din Bucuresti. Rezultatele testului de selectie pentru echipa Romaniei ce…

- In 1941, la un an de la cooptarea sa ca membru plin al Academiei Romane, pe locul ramas vacant ca urmare a dispariției Bardului din Rașinari, Nichifor Crainic rostea un discurs emoționant, spunand ca “George Coșbuc a inchis ochii pe neașteptate, in preajma triumfului național, iar Octavian Goga s-a…