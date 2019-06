Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape 4 luni de stat in arest, Matteo Politi rupe tacerea și spune tot adevarul. Tot ce nu s-a știut despre el, cum a ajuns sa opereze, cine l-a adus in Romania și mai ales ce urmeaza sa faca ca sa-și continue viața.Dupa 4 luni de stat in arest și nopți in care nu a dormit, Matteo Politi…

- O decizie a Curtii de Apel Bucuresti prin care doi copii minori romani au fost obligati sa se intoarca la tatal abuziv a fost desfiintata in termeni duri de CEDO, urmand ca statul roman sa suporte daunele morale.

- Romania a inregistrat, in luna martie a anului 2019, o creștere de 9,3% a volumului vanzarilor din retail, fața de aceeași luna a anului precedent, clasandu-se pe locul 2 la nivelul Uniunii Europene din punct de vedere al acestei evoluții, potrivit datelor transmise de Eurostat. conform Mediafax.Citește…

- Decizie in premiera a judecatorilor din Romania. Iubitul unei tinere care a murit intr un accident rutier urmeaza sa primeasca despagubiri, 10 mii de euro pentru suferinta. Pana acum, in astfel de cazuri, doar rudele apropiate erau despagubite, potrivit observator tv.Instanta a fost impresionata de…

- Unul din trei romani care cauta sa isi cumpere o masina noua intentioneaza sa achizitioneze un automobil electric, potrivit unui studiu publicat luni de E.ON si de Kantar EMNID. Astfel, 36% dintre romanii care sunt in cautarea unei masini noi intentioneaza sa cumpere o masina electrica, releva…