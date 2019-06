Stiri pe aceeasi tema

- Cand o femeie este frumos imbracata și eleganta și intra intr-o incapere, persoanele din jur o observa imediat: barbații o privesc insistent, iar femeile devin brusc invidioase pentru ca este frumoasa. (P) Nu conteaza prea mult cu ce se ocupa ea. Un lucru sigur este acela ca femeile au concurat intotdeauna…

- Autoritatile din Grecia au lansat miercuri o campanie pentru a incuraja femeile sa candideze la alegerile europene si in acelasi timp catre electorat, caruia i se cere "sa aleaga femei", subreprezentate in politica in Grecia in raport cu media UE, relateaza AFP potrivit Agerpres. Subreprezentarea…

- Liverpool a invins-o pe Porto, 4-1, dupa ce in tur s-a impus cu 2-0, și s-a calificat in semifinalele UEFA Champions League, acolo unde se va duela cu Barcelona. Mohamed Salah, atacantul egiptean care a propulsat-o pe Liverpool al doilea an la rand in semifinalele Ligii, e elogiat de un prezentator…

- O parte insemnata din membrele de sindicat ale Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO) iși vor alege in perioada urmatoare liderul. Este vorba de Organizația de Femei a Departamentului Energie al SMEO, unde președinte este Jan Pope...

- Chestorul Vasile Oprișan, inspectorul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, a remis presei un mesaj de scuze publice. Șeful Poliției a reacționat in acest fel dupa ce scandalul declarației referitoare la femeile batute de sotii lor a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- De ce femeile cu ”sindromul prințesei” sunt nefericite? Explicația psihologului / Influențate de prințesele din povești și papușile barbie, multe fete încep sa creada ca succesul în dragoste și în viața depinde exclusiv de frumusețe. Ca urmare, atunci când cresc, încep…