- Cazul lui Matteo Politi, italianul care s-a dat drept medic chirurg deși avea doar 8 clase, determina Guvernul sa ia masuri dure impotriva celor care au colaborat cu acesta in Romania.Citește și: SURSE - Guvernul vrea sa ii anuleze o arma importanta lui Klaus Iohannis: incepe un nou RAZBOI…

- Noi informatii apar in dosarul falsului chirurg Matthew More, pe numele sau real Matteo Politi. Se pare ca barbatul a ajuns sa opereze si in alte state europene, nu doar in Romania si Italia. In Anglia, el a facut o interventie la buze unei femei.

- Marea problema in cazul parcagiului italian care a ajuns sa faca operatii in Romania o reprezinta faptul ca a avut acces in spitale. „In clipa in care incalca legile si lasa pe cineva sa lucreze fara sa fie acreditat, e grav”, atrage atentia expertul in politici de sanatate, Sorin Paveliu. Pe de alta…

- Spitalul Monza, una dintre clinicile la care italianul impostor ar fi operat, precizeaza ca falsul medic Matteo Politi a facut o singura interventie chirurgicala in incinta clinicii, una dintre cele patru clinici private cu care a colaborat, in cazul unei paciente pe care o consultase intr-o alta institutie…

- Un fals medic a operat la clinici private din Romania, sub numele de Matthew Mode, fara a avea studii medicale, desi conform CV-ului absolvise universitati prestigioase, scrie Libertatea, care precizeaza ca barbatul, pe numele real Matteo Politi si fost valet de parcare, nu avea nici avizul Colegiului…