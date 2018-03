Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Tom Hardy a confirmat ca va juca rolul lui Al Capone, unul dintre cei mai celebri gangsteri americani din perioada Prohibitiei, in filmul "Fonzo", care va fi scris si regizat de cineastul Josh Trank, potrivit contactmusic.com.

- Reteaua de fast food McDonald's i-a surprins joi pe clientii sai din SUA prin rasturnarea celebrului sau logo galben cunoscut in intreaga lume, pentru a marca Ziua Internationala a Femeii, relateaza vineri EFE. Astfel celebrul 'M' auriu de la McDonald's a devenit 'W' (de la woman,…

- ARCUB se alatura Campaniei Naționale "Artiștii pentru artiști" cu unul dintre cele mai apreciate spectacole de teatru - ”Idolul și Ion Anapoda” Impreuna cu zeci de teatre și instituții culturale din toata țara, ARCUB se alatura celei de-a 17-a editii a programului UNITER Campania Nationala „Artistii…

- In trimestrul IV 2017 au fost date in folosinta 13929 locuinte, in scadere cu 1320 locuinte, fata de trimestrul IV 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. In anul 2017 au fost terminate 53301 locuinte, in crestere cu 1095 locuinte, fata de anul 2016. Trimestrul…

- Realizarile lui Balkrishna Doshi "respecta cultura orientala, imbunatatind, in acelasi timp, calitatea vietii in India", potrivit comunicatului transmis de juriul premiului Pritzker, considerat echivalentul premiului Nobel in arhitectura. Discipol al francezului Le Corbusier (Charles-Edouard…

- Premiera și spectacole caritabile la Teatrul de Papuși din Cluj La finalul acestei saptamani, artiștii Teatrului de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca vor susține spectacole ale caror incasari vor fi donate in cadrul Campaniei Naționale „Artiștii pentru artiști” 2018, organizata de UNITER pentru sprijinirea…

- Lliderul grupului Socialisti si Democrati (S&D) din cadrul Parlamentului European, Gianni Pittella, a anuntat miercuri ca se va retrage din aceasta functie, dupa ce a castigat un loc in Senatul Italiei, relateaza site-ul Politico.eu.

- Actrița și cantareața in varsta de 75 de ani a recunoscut saptamana trecuta, intr-un interviu acordat Variety, ca și-a clonat de doua ori cainele decedat, pe regertata Samantha care a incetat din viața in 2017. A șocat pe toata lumea cu aceasta veste, mai ales ca vedeta distribuia pe contul sau de Instagram…

- Doua persoane au fost impuscate mortal vineri dimineata in campusul Universitatii Central Michigan din nordul Statelor Unite, a anuntat universitatea, avertizand ca un suspect in varsta de 19 ani nu a fost inca arestat, relateaza AFP. "Campusul a fost inchis", a anuntat universitatea pe…

- Accident tragic pe o autostrada din orașul american Chicago. Cel puțin un om a murit dupa ce mai multe mașini și camioane s-au ciocnit in lanț. Automobilul in care se afla victima a luat foc in urma coliziunii. Flacarile s-au extins și asupra altor vehicule implicate in avarie.

- Cantareata si actrita Barbra Streisand a dezvaluit pentru revista Variety ca si-a clonat de doua ori cainele, un Coton de Tulear, pe nume Samantha, dupa ce animalul de companie a murit in 2017, si are acum doi catelusi, relateaza Reuters. Vedeta din ''Funny Girl'' a povestit,…

- Datorita temperaturilor scazute din ultima perioada, incepand cu data de 27.02.2018 Filiala de Cruce Rosie Dambovita alaturi de Primaria Municipiului Targoviste- Directia de Asistenta Sociala este alaturi de cetatenii din Targoviste prin reluarea Campaniei de distributie ceai sub denumirea "Impreuna…

- Cainele preferat al Barbrei Streisand a fost clonat de doua ori, a declarat actrita americana intr-un interviu pentru revista Variety, fara sa ofere prea multe detalii privind insolita procedura, transmite AFP.

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR) organizeaza miercuri, 28 februarie 2018, incepand cu ora 11:00, la sediul sau din Calea Victoriei nr.12, sect. 3, București, conferința de presa și ceremonia de semnare a actului de donație, prin care o piesa excepționala va intra in patrimoniul muzeului…

- La sugestia fanilor si pentru a completa line-up-ul festivalului „Old Blacks, Rock & More“, organizatorii au decis sa mai invite doua trupe foarte iubite de publicul de la noi. Asadar, alaturi de Subcarpati, Vita de Vie, Iedera si Trupa Zero, la evenimentul programat pe 25 mai, la Arenele Romane, vor…

- Doua persoane au fost ranite de gloante in noaptea de joi spre vineri in campusul unei universitati din Louisiana, in sudul Statelor Unite, a anuntat conducerea institutiei, precizand ca locul a fost de atunci securizat, informeaza AFP. "Politia universitatii confirma ca un incident implicand mai…

- Mama copiilor lui Dan Bittman vine in studioul Libertatea pentru a vorbi despre proiectele din viața ei. Producatorul și textierul Liliana Ștefan povesteste despre rolul ei la Eurovision Romania . Liliana Ștefan este din Turnu-Magurele, iar in Capitala a venit la vremea majoratului, cand iși dorea sa…

- Circulatia a fost reluata pe un singur fir pe ruta Ploiesti Vest-Bucuresti Foto: Simona Uta. Circulatia feroviara a fost reluata pe un singur fir pe ruta Ploiesti Vest - Bucuresti. Trenurile merg cu locomotiva diesel pâna în statia CFR Brazi, unde se schimba cu locomotiva…

- Distributia de agent termic in municipiul Ploiesti nu este afectata in urma prabusirii peste calea ferata a unei pasarele care sustinea o conducta, a anuntat, miercuri, societatea care administreaza sistemul de termoficare. "In cursul diminetii o pasarela de inspectie a Magistralei 2 Sud, parte componenta…

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- Amazon a anuntat realizarea primului sau serial original francez, „Deutsch - Les Landes”, coproductie a carei actiuni este plasata intr-un sat din Franta aflat la pragul falimentului, salvat de venirea unei companii germane, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Semnal de ALARMA pentru Romania, dupa…

- Atac armat in orasul New Orleans din statul american Louisiana. Doi oameni au fost murit, iar trei au fost raniti dupa ce un individ necunoscut a deschis focul asupra lor. Fortele de ordine au declarat ca starea victimelor internate este grava.

- Un barbat a incendiat un vagon de metrou in Chicago dupa ce polițiștii au venit pe urmele lui. Un pasager a declarat ca a fost atacat cu vopsea de individul respectiv, iar poliția s-a dus sa-l prinda. Acesta a opus rezistența, dar cand a vazut ca nu mai are nicio scapare, a deschis focul. …

- La aproape un an de la aparitia modelului Hyundai Sonata facelift, producatorul sud-coreean de automobile a decis sa introduca pe piata doua variante hibride. Premiera acestor masini a avut loc in cadrul Salonului Auto de la Chicago care se desfasoara in aceste zile.

- Legendarul rally-raid spre Dakar nu a murit odata trecerea oceanului Atlantic, in America de Sud. Exista pentru nostalgici, pentru cei iubesc aventura originala ”Africa Eco Race”. O competitie care anul acesta la categoria camioane T4 a fost castigata de Gerard de Rooy, liderul echipei Petronas de Rooy…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe se alatura campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, initiata de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) in anul 2002 in scopul sprijinirii artistilor varstnici. Directoarea teatrului, Anna Maria Popa, a declarat, marti, ca spectacolul „Orb de mina” in…

- Teatrul de Comedie prezinta miercuri 7 februarie, ora 19.00, la Sala Noua, premiera oficiala a spectacolului MAGAZINUL DE SINUCIDERI dupa Jean Teule, traducerea Magda Raduța, regia și dramatizarea Marina Diana Hanganu, scenografia Sabina Veșteman și Bianca Veșteman, muzica Razvan Apetrei, coregrafia…

- Cum sa ajungi sa lucrezi in SUA. Programul Work and Travel pare sa fie una dintre soluțiile pentru a ajunge sa lucrezi in SUA, de vreme ce Donald Trump iși dorește sa opreasca Loteria Vizelor . Care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca studenții. Intr-o sala, peste o suta de oameni urmaresc…

- D. Chirița, ANRE: 2018, anul reformelor profunde in zona de reglementare Președintele ANRE, Dumitru Chirița. Foto: Agerpres. 2018 va fi anul reformelor profunde în zona de reglementare, pentru a aduce corectiile necesare si reguli care sa puna clientul în centrul sistemului energetic…

- Tom Hardy si Leonardo DiCaprio au jucat impreuna in filmul "The Revenant", regizat de Alejandro G. Inarritu. In timpul filmarilor, cei doi actori au facut un pariu, pe care Hardy a decis sa il onoreze abia acum.

- Prieteni de multa vreme și co-staruri in „Revenant”, Tom Hardy și Leo DiCaprio au pus un pariu in urma cu doi ani pe care Tom avea sa-l piarda. Sunt prieteni foarte buni și dincolo de micile ecrane Potrivit unui articol din „Esquire”, cei doi actori au pus un pariu pe nominalizarea la Premiile Oscar…

- Musicalul „Tootsie” va avea premiera pe Broadway in primavara anului 2019, dupa ce, toamna aceasta, va fi prezentat la Chicago, scrie NEWS.RO. Citeste si: Cutremur in Vrancea, vineri dimineata: Ce magnitudine a avut seismul Santino Fontana, actor nominalizat la premiile Tony pentru…

- „In pronunțare” (“Yet to rule”), debutul in lungmetraj al Mihaelei Popescu, a fost selectat in cadrul in cadrul celei de-a patra ediții Woche der Kritik Berlin/ Berlin Critics’ Week, un eveniment organizat de catre Asociația Criticilor de Film din Germania. Avandu-i in rolurile principale pe actorii…

- Saptamana aceasta, Universitatea de Vest din Timișoara este gazda unei școli internaționale de iarna pe tema unuia dintre cele mai dinamice și importante sectoare ale informaticii, Big Data. Evenimentul acopera un spectru larg de cercetari și inovare industriala, cu potențial extraordinar asupra descoperirilor…

- In urma cu 3 luni, președintele Victor Moraru a comandat un oficios administrativ in 8 pagini, pe hartie alba, al carei scop declarat era «mediatizarea activitații administrației județene». Publicația este tiparita in 20000 de exemplare, iar costurile de tiparire nu au fost facute publice oficial pana…

- Al Capone este cel mai faimos gangster din toate timpurile. Recunoscut pentru tendintele sale sociopate și pentru temperamentul dificil, „Cicatrice”, așa cum era poreclit, a dominat lumea interlopa din America in perioada 1920-1930.

- Prima Gala „Bravo, ai stil! All Stars" va putea fi urmarita sambata, 27 ianuarie, imediat dupa „Exatlon", informeaza Kanal D. „Postura mea alaturi de jurati sper sa fie una care sa echilibreze. Va fi, in acelasi timp, si una extrem de severa pentru ca sunt un profesionist care spune lucrurilor…

- Joseph Wayne Miller, actorul din serialul "Salami Sam", care a dat lovitura in anii '90, a murit la varsta de 36 de ani. Vestea teribila a fost data de mama actorului. Aceasta a spus ca fiul sau a decedat in somn, marți noapte, la Chicago. De asemenea, corpul neinsuflețit al marelui actor…

- Veste îngrozitoare pentru fanii filmului "Salami Sam", care a dat lovitura în anii '90. Actorul Joseph Wayne Miller a trecut în neființa la vârsta de 36 de ani. Mama actorului a fost cea care a dat vestea teribila. Aceasta a spus ca fiul sau a decedat…

- Un grup de patru persoane pleaca miercuri, 10 ianuarie, pe jos, de la Monumentul Memorandistilor din Cluj spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca sa ajunga la protestul din 20 ianuarie privind modificarile aduse legilor justitiei.

- Lana Del Rey a fost acuzata de plagiat de trupa Radiohead, dupa ce cantareata s-ar fi inspirat dintr-un hit al acesteia, „Creep”, pentru melodia „Get Free”, pe care a inclus-o in noul ei album, „Lust for Life”. Artista a spus ca respinge invinuirea si ca a incercat sa ajunga la un acord cu grupul muzical,…

- In luna noiembrie 2017, s-au eliberat 3.383 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 12,4% fata de luna octombrie 2017 si in crestere cu 26,6% fata de luna noiembrie 2016. In perioada 1.01 – 30.11.2017, s-au eliberat 38879 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale,…

- Vineri si sambata, timisorenii vor putea vedea, la ora 19, in Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, doua reprezentatii ale spectacolului „Rabenthal”, pe un text de Jorg Graser. Acesta a fost pus in scena, in premiera pentru Romania, de catre multipremiatul regizor Radu Afrim, aflat…

- Salata verde imbunatateste functiile cognitive la adulti, arata datele unui studiu realizat de neurologi de la Rush University din Chicago. Nu ne ramane decat sa adaugam in meniul nostru zilnic spanac, varza kale si toate tipurile de salata.

- Cantareata Mariah Carey s-a revansat la petrecerea de Revelion din Times Square, dupa prestatia dezastruoasa de anul trecut, interpretand melodiile „Vision of Love” si „Hero”, in ciuda frigului. Artista s-a plans in timpul spectacolului ca nu a primit ceai cald, scrie Variety.com.

- Cantareata Mariah Carey s-a revansat la petrecerea de Revelion din Times Square, dupa prestatia dezastruoasa din 2017. Artista a interpretat melodiile „Vision of Love” si „Hero”, in ciuda frigului. Mariah Carey s-a plans in timpul spectacolului ca nu a primit ceai cald, noteaza Variety.com. „Voi lua…

- Acestea au fost cele 25 de filme cu cele mai mari încasari în cinematografele americane în 2017, potrivit datelor înca nedifinitive privind box-office-ul centralizate de IMDB. Dupa cum se poate vedea în topul de mai jos, în general filmele au avut încasari…

- Intr-un comunicat de presa transmis marti, ANOSR spune ca se doreste distrugerea completa a tot ceea ce presupune un stat de drept. "Practic, prin inconstienta si incompetenta de care au dat dovada parlamentarii, Romania hotilor si nelegiuitilor va deveni Romania noastra. Iar studentii nu accepta o…