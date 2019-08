Stiri pe aceeasi tema

- Mats Wilander, de șapte ori caștigator de Grand Slam, a vorbit despre eșecul Simonei Halep (27 de ani, 4 WTA) in fața lui Taylor Townsend (23 de ani, 116 WTA) și despre urmatorul meci al acesteia in fața Soranei Cirstea (29 de ani, 106 WTA). Suedezul o vede favorita pe romanca in duelul din aceasta…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea (29 ani, 106 WTA) a invins-o in turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, pe spaniola Aliona Bolsova Zadoinov (21 ani, 100 WTA). Romanca a obținut victoria in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-2, dupa doua ore si 10 minute.

- Bianca Andreescu (15 WTA, 19 ani) s-a calificat in turul doi de la US Open dupa ce a invins-o pe Katie Volynets (413 WTA, 17 ani), scor 6-2, 6-4. Jucatoarea din Canada, care s-a nascut in Romania, n-a avut emoții in fața puștoaicei de 17 ani din Statele Unite ale Americii. Making her main draw debut,…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan (26 ani) va intalni o sportiva din tara gazda, in primul tur al calificarilor pentru ultimul turneu de Mare Slem al anului – US Open, care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale Americii. Aflata pe locul 141 in clasamentul mondial WTA,…

- Simona Halep se afla in fața unui meci cu adevarat istoric: finala de la Wimbledon impotriva Serenei Wiliams.STIRIPESURSE.RO va ține la curent cu partida in format LIVETEXT: - Cele doua jucatoare au intrat in teren. Serena Williams pare sa plece ca favorita in ultimul…

- Serena Williams (10 WTA) și Simona Halep (7 WTA) se vor infrunta sambata, 13 iulie, de la ora 16:00, in finala feminina de la Wimbledon 2019, conform Mediafax.Serena Williams pare sa plece ca favorita in ultimul act al acestei ediții de la Wimbledon datorita experienței bogate și a numeroaselor…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) nu e vazuta de casele de pariuri printre favoritele turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Șlem al anului, care incepe luni. Simona Halep debuteaza la Wimbledon contra bielorusei Aliaksandra Sasnovich (25 de ani, 37 WTA). ...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, fost lider mondial, se afla, incepand de luni, pe locul 8 WTA, sportiva din Romania coborand nu mai puțin de cinci locuri in clasament dupa eliminarea din sferturile turneului de Grand Slam de la Roland Garros, relateaza mediafax.Vezi și: Un indragit…