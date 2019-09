Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu a izbucnit in plans, la conferința de presa dupa finala US Open, in timp ce vorbea despre faptul ca va vizualiza, toata viața, victoria sa de la turneul american de Grand Slam. Jucatoarea de tenis canadiana de origine romana a fost laudata de premierul Canadei, dar și de Simona Halep,…

- Premierul Canadei a felicitat-o pe Bianca Andreescu: Ai facut o tara foarte mandra, conform News.ro.Justin Trudeau, premierul Canadei, a felicitat-o pe Bianca Andreescu, prima jucatoare canadiana care a castigat un grand slam, US Open. Primarul din Mississauga, suburbia orasului Toronto, unde…

- Bianca Andreescu, jucatoare canadiana de origine româna în vârsta de 19 ani, s-a calificat în premiera în finala unui turneu de Grand Slam, ajungând în ultimul act la US Open,

- Dublu finalist la Wimbledon (1972 și 1976), Ilie Nastase a vorbit despre evoluția impecabila a Simonei Halep în finala cu Serena Williams la All England Club. Fostul lider ATP a declarat ca Simona a servit foarte bine și a obligat-o pe americanca sa greșeasca. "Eu cred ca a fost cea mai rapida…

- Mesaje de sustinere din toata Romania pentru Simona Halep care o va infrunta in scurt timp pe Serena Williams, o adevarata legenda a tenisului mondial, cu 23 de titluri de Grand Slam in palmares. Intre sportiva noastra si americanca este o diferenta de 10 ani. Serena Williams are 37 de ani, dar si foarte…

- Fostul jucator de tenis Mats Wilander a preconizat ca Simona Halep va avea un meci foarte dificil, sambata, contra Serenei Williams, in finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, precizand ca nu jucatoarea de tenis din Romania va dicta punctele partidei.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul…

- Victorie istorica pentru Romania. Simona Halep devine prima romanca ajunsa intr-o finala la Wimbledon. Cu o forta incredibila, Halep a reusit sa o invinga in doua seturi pe Elina Svitolina. In finala de sambata, o va intalni pe legendara Serena Williams. De 23 de ori castigatoare a unui turneu de Grand…

