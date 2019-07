Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a cerut sambata celor peste 500 de delegati al Congresul USR sa aiba incredere in el ca poate reprezenta cu succes formatiunea in calitate de candidat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. "Acum este momentul nostru! Dupa toate lucrurile pe care am reusit…

- Congres USR, 13 iulie. ”Dupa toate lucrurile pe care am reușit sa le facem impreuna in ultimii 3 ani, sunt sigur ca avem o șansa reala ca USR PLUS sa dea Președintele. Și știu ca aveți curajul sa intram in aceasta competiție. Știu ca avem voința sa mergem pana la capat pe acest drum. Suntem Games…

