Romania este un partener foarte bun pentru investitorii din Polonia, a declarat prim-ministrul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, care a mentionat ca tara noastra "are o buna crestere economica".



"Ceea ce ne leaga pe noi in trecut este important si in relatia din prezent, este vorba de aceasta istorie comuna care este importanta si pentru problemele de astazi. Trecand la aspectele din contemporaneitate, putem sa spunem ca aproape in toate aspectele am avut pareri comune, convergente, ne intelegem in foarte multe domenii foarte bine. O sa spun cateva lucruri in legatura cu domeniul…