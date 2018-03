Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez a anuntat ca rachetele, care sunt dotate cu tehnologie de ultima generatie si pe care "americanii le vand doar Poloniei", "vor asigura securitatea tarii intr-un mod fara precedent".Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a anuntat vineri ca Polonia si SUA au…

- Polonia va primi in anul 2022 primele sisteme Patriot achizitionate din SUA, a declarat marti premierul polonez Mateusz Morawiecki, transmite PAP. Seful executivului polonez a subliniat intr-un interviu acordat televiziunii publice ca rachetele, care sunt dotate cu tehnologie de ultima…

- Dupa sistemul antiracheta Patriot (10,5 miliarde de dolari), Polonia ar putea continua sa cumpere armament din Statele Unite. Varsovia a cerut Washingtonului sa-i vanda servicii de asistenta pentru flota sa de F-16, pentru o suma evaluata la 200 de milioane de dolari, potrivit Rzecpospolita, citata…

- Cinci romani au murit in cadrul unei deflarații care a avut loc la o uzina chimica din Kralupy nad Vltavou , Cehia. Unitatea in cauza este deținuta de catre compania petroliera Unipetrol, cel mai mare distribuitor de carburanți din Cehia și unul dintre cei mai mari producatori de mase plastice din țara.…

- Concesiile privind reformele judiciare pregatite de partidul de guvernamant din Polonia au ca scop sa transmita Comisiei Europene ca este posibil un compromis cu Varsovia, dar vor mentine cea mai importanta parte a schimbarilor, a declarat vineri premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters.…

- Polonia a transmis CE ca nu renunta la modificarile legilor justiției spunand ca reforma sistemului judiciar a restabilit echilibrul intre puterile statului, scrie EUObserver. In raspunsul transmis de Varșovia se arata ca “reformele … au restabilit echilibrul necesar intre puterile executive, legislative…

- "Am avut intalnire cu ministrii apararii din tarile formatului B9. (...) Le-am spus care sunt opiniile mele in cateva teme importante pentru Romania. Din punctul si al nostru de vedere garantii ale securitatii noastre nationale sunt apartenenta la NATO, deci NATO si parteneriatul strategic cu Statele…

- Toader: Sunt pregatit sa sesizez CCR daca președintele nu da curs cererii de recuzare a șefei DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca procurorii din CSM au luat o hotarare rapida, "instant", referindu-se la avizul negativ dat propunerii de revocare din functie a procurorului-sef…

- Potrivit unui document al Ministerului de Externe de la Varsovia, Administratia SUA i-a informat pe presedintele si premierul Poloniei sa nu astepte sa aiba vreo intalnire cu presedintele si vicepresedintele Statelor Unite pana cand problema legii care incrimineaza orice referire la implicarea Poloniei…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a aparat joi legile pentru reformarea sistemului de justitie si a avertizat Bruxellesul privind critica puternica venita de la UE fata de reforme, spunand ca ar putea avea un efect nedorit, scrie Reuters.Morawiecki s-a intalnit cu presedintele Comisiei…

- The Economist: Liviu Dragnea dirijeaza o serie de prim-ministri fara insemnatate Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra,…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica...

- De ceva vreme democratia europeana se confrunta cu o problema. In cateva state puterea este exrcitata din umbra de oameni cu probleme penale care nu pot ocupa o functie executiva si au recurs la premieri si ministri marioneta. Este cazul Poloniei, Romaniei si Cehiei, scrie publicatia „The Economist“…

- Guvernul din Polonia, condus de Mateusz Morawiecki, a luat masuri legale pentru a se asigura ca ultimului lider comunist, generalul Wojciech Jaruzelski, dar și altor ofițeri din armata din acea epoca, li se iau gradele militare, ajungand la rangul de soldat. In viziunea oficialilor de la Varșovia, decizia…

- Parlamentul European a votat rezoluția care propune activarea articolului 7 pentru Polonia. Varșovia este acuzata de Comisia Europeana ca incalca statul de drept prin modificarea legislației din domeniul justiției.

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Eurodeputatii au aprobat joi procedura Comisiei Europene (CE) vizand sa sanctioneze reformarea sistemului judiciar si sa plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o incalcare a statului de drept, relateaza Reuters.UE a lansat o procedura in baza Articolului…

- Timmermans: "Asta le voi spune autoritatilor romane: daca faceti tot ceea ce va cerem, puteti scapa de MCV" Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane…

- Polonia nu a implementat legislatia Uniunii Europene cu privire la poluarea aerului, a stabilit joi Curtea Europeana de Justitie (CEJ), relateaza DPA potrivit News.ro . Comisia Europeana a deferit Polonia in fata celei mai inalte jurisdictii europene in decembrie 2015, din cauza depasirii zilnice a…

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau.De asemenea, ii place fotbalul, isi exprima…

- Politia din Tel Aviv a declansat o ancheta in acest caz. Portile si unul dintre peretii cladirii au fost vizate de actele de vandalism. Unul dintre mesajele descoperite a fost "Ucigas".Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat…

- Netanyahu a avut o discutie la telefon cu Morawiecki, spunandu-i ca afirmatiile facute de acesta sambata sunt "inacceptabile" si ca "nu se pot compara actele polonezilor si cele ale evreilor din timpul Holocaustului".Morawiecki a fost intervievat sambata la Munchen de un jurnalist israelian,…

- Primul ministru polonez, Mateusz Morawiecki, a starnit un scandal sambata vorbind despre "autori evrei" ai Holocaustului pentru a sustine recenta lege controversata destinata sa apere Polonia de acuzatii privind complicitate cu nazistii la genocid, relateaza France Presse.Prezent la Conferinta…

- Un adevarat scandal a plecat de la un inalt demnitar din Polonia. Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a vorbit, sambata, despre „autori evrei” ai Holocaustului pentru a sustine recenta lege controversata destinata sa apere Polonia de acuzatii privind complicitate cu nazistii la genocid.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina.

- Sportivele Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe, Denisa Ștefania Popa și Adriana Cozanu, legitimate la secția de schi alpin, au participat in perioada 8-13 februarie 2018 la o serie de competiții internaționale in Polonia și Slovacia, sub indrumarea antrenorului și inițiatorului Clubului, Gheorghe…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a estimat miercuri ca exista 'o sansa buna' de reconciliere intre Polonia si Uniunea Europeana, in contextul in care executivul comunitar a activat contra Varsoviei, in luna decembrie, articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, transmite Reuters.…

- Presedintele Andrzej Duda a promulgat marti legea cu privire la Holocaust menita sa apere Polonia de cei care-i atribuie crime naziste, dar care a provocat tensiuni cu Israelul, Statele Unite si Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.Legea prevede pana la trei ani de inchisoare in cazul…

- Statele Unite sunt dezamagite ca presedintele Poloniei a promulgat legea care instituie pedepse cu inchisoarea pentru cei care atribuie statului polonez crimele nazismului, declara secretarul de Stat american Rex Tillerson.

- Ministerul de Externe al Poloniei a transmis ca spera ca relatiile cu SUA vor ramane neschimbate, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a adoptat un proiect de lege controversat privind Holocaustul, despre care Washingtonul a comentat ca ar putea submina "libertatea de exprimare si discursul academic".

- O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor "lagare ale mortii poloneze" a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a ajuns chiar sa acuze Varsovia ca neaga Holocaustului, comenteaza…

- Sistemul judiciar din Polonia este mai obiectiv si mai eficient dupa reforma, a estimat luni premierul polonez Mateusz Morawiecki, care s-a referit la lansarea, in decembrie anul trecut, a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona de catre Comisia Europeana contra Varsoviei,…

- Sistemul judiciar al Poloniei este mai independent decat cel al altor tari europene, inclusiv cel din Germania, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, in contextul controversei legate de reforma justitiei din tara sa, transmite dpa. Morawiecki a subliniat, intr-un interviu…

- Polonia se afla in discutii cu Ungaria sa creeze o banca de dezvoltare care sa tinteasca investitiile in infrastructrua in regiune si planuieste sa implice in proiet si Slovacia si Cehia, potrivit unui anunt al premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki. Morawiecki s-a intalnit cu omologul sau ungar Viktor…

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- La putine ore dupa discutia dificila dintre noul premier Mateusz Morawiecki si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in Polonia are loc o importanta remaniere de guvern. Printr-o mutare anticipata deja de mai multe zile, seful guvernului a inlocuit doi ministrii considerati dintotdeuna…

- Noul premier Mateusz Morawiecki s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte sa se duca la discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press. Cele trei nume grele din Guvernul conservator polonez sunt ministrul Apararii Antoni Macierewicz, seful diplomatiei…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru infiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia in acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.