Premierul critica reacțiile oficialilor UE fata de unele politici nationale. "Ei nu le inteleg pe cele din est, reformele din justitie promovate de guvernul de la Varsovia fiind doar un aspect al problemei, a declarat intr-un interviu acordat postului CNN premierul polonez Mateusz Morawiecki. 'Tarile din vestul Europei, care nu au trait vremurile comuniste si nici pe cele post-comuniste, nu inteleg idiosincraziile si diferitele lucruri ce se petrec in partea centrala a Europei, in Republica Ceha, in Ungaria, in Polonia, Romania, Bulgaria, Lituania, Letonia si in alte cateva tari. Si acesta…