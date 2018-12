Maternitatea Giulesti nu reia joi internarile

Stiri pe aceeasi tema

- Internarile la Maternitatea Giulesti, inca sistate Numarul bebelusilor infectati cu stafilococ auriu care s-au nascut la Maternitatea Giulesti si care au fost internati la Spitalul Grigore Alexandrescu a ajuns la 20. Doi dintre bebelusi au fost internati în ultimele zile, a anuntat…

- Angajații romani nu sunt conștienți de masurile minime care trebuie luate in privința muncii pe care o desfașoara, spune Doru Pana, reprezentantul Maternitații Giulești, subliniind totodata ca momentan nu exista niciun vinovat pentru infecțiile cu stafilococ auriu din instituție, scrie Mediafax.„Nu…

- Maternitatea Giulesti sisteaza internarile, dupa ce mai multi bebelusi au fost infectati cu stafilococ auriu, iar angajatii spitalului depistati ca purtatori vor fi scosi din activitate, a anuntat Ministerul Sanatatii in urma finalizarii unui control la unitatea spitaliceasca, efectuat alaturi de Directia…

- "Avand in vedere situatia aparuta in cadrul unitatii spitalicesti privind cazurile de infectii nozocomiale cu Stafilococ Auriu MRSA, precum si faptul ca masurile instituite nu au avut rezultatele asteptate, conducerea DSPMB considera necesare instituirea unor masuri mai severe de combatere si limitare…

- In urma verificarilor declansate in cazul bebelusilor nascuti la Maternitatea Giulesti si ajunsi la “Grigore Alexandrescu”, s-au anuntat primele concluzii. In prima faza, Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, ca “DSPMB a dispus efectuarea unei verificari in Spitalul Clinic de Urgența “Grigore Alexandrescu”…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, joi, pentru HotNews.ro, ca in cazul in care, in urma controlului efectuat de Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica, se va confirma infecția cu stafilococ auriu, se poate suspenda temporar activitatea secției de nou-nascuți de la Maternitatea…

- UPDATE Toate maternitațile din țara vor fi controlate, dupa scandalul copiilor nascuți la Maternitatea Giulești, care au ajuns cu infecții stafilocice la Spitalul “Grigore Alexandrescu”, anunța Ministerul Sanatații, care precizeaza ca 11 angajați ai secției de neonatologie ai maternitații au stafilococ.…

- Mai mulți bebeluși nascuți in Maternitatea Giulești au fost infectați cu stafilococ auriu! Deși maternitatea a anunțat ca bebeluși nu au luat bacteria din spital, un control al Ministerului Sanatații a stabilit ca mulți dintre angajații maternitații au stafilococ auriu. Ministrul Sorina Pintea a anunțat…