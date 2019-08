Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti a anunțat ca sala de nasteri, sectia de terapie intensiva neonatala si saloanele in care mamele sunt internate alaturi de bebelusi de la ''Filantropia'', una dintre cele mai mari maternitați din Capitala, vor fi inchise in perioada 19 - 31 august pentru igienizare. Astfel, in aceasta perioada la "Filantropia" nu vor avea loc nașteri si nici nu vor fi primite transferuri din alte maternitati. Pacientele care ar fi trebuit sa nasca la Maternitatea "Filantropia" vor fi redirectionate catre celelalte maternitati ale Administrației Spitalelor…