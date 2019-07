Matematicianul Alan Turing va figura pe bancnota de 50 de lire sterline Banca Angliei (BoE) a decis ca matematicianul Alan Turing, care in cel de al doilea razboi mondial a jucat un rol decisiv in spargerea codurilor folosite de masina Enigma, va figura pe urmatoarea bancnota de 50 de lire sterline, a anuntat luni guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carney, informeaza Reuters.



"In calitate de parinte al informaticii si inteligentei artificiale, precum si de erou de razboi, contributiile lui Alan Turing au fost de anvergura si deschizatoare de drumuri. Turing este un gigant pe umerii caruia multi stau in prezent", a declarat Mark Carney intr-un discurs la Muzeul…

Sursa articol si foto: business24.ro

