“Matematica lui Dragnea ne duce în FALIMENT” Suntem la jumatatea lunii februarie. Romania nu are buget. Daca vine un investitor in Romania și vrea sa-și deschida o afacere, ce spune despre cum va merge economia in 2019 și 2020? Dacian Cioloș: „Nu vorbim de investitorii care ar veni și sunt descurajați, ci de cei care au investit deja in Romania și au dificultați in a-și face proiectele de buget, de investiții pentru acest an, pentru ca nu știu ce taxe vor avea de platit, nu știu pe ce se pot baza, mai ales cei care au relații cu instituții ale statului, nu știu in ce fel sa-și planifice investițiile. E o dovada clara de incapacitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

