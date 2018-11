Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm a precizat intr un mesaj de condoleante ca, Mihnea Constantinescu a fost un "diplomat desavarsit, un patriot roman si nu am cunoscut un sustinator mai puternic al Parteneriatului Strategic SUA Romania"."Comunitatea Ambasadei SUA si cu mine am fost profund intristati…

- In perioada 18-28 noiembrie 2018 are loc, in Bucuresti, cea de-a IV-a editie a festivalului „RadiRo“, singurul festival dedicat orchestrelor radio din lume, organizat de Radio Romania. Vorbim, la Adevarul Live, de la ora 13.00, cu Liliana Staicu, coordonatoarea „RadiRo“ si director director Radio Romania…

- Primele 20 de autobuze noi, din cele 400 achizitionate conform contractului incheiat de Primaria Capitalei cu asocierea OtokarOtomotiv ve Savunma Sanayi, au ajuns si vor fi receptionate la autobaza Titan a STB. ”Sunt autobuze dotate cu aer conditionat, cu sistem de taxare inteligent, sunt accesibilizate…

- Inteligenta artificiala este cea care va defini de acum inainte experienta consumatorilor in piata de smartphone-uri si nu functiunile de baza pe care s-a pus accent in ultimul deceniu a declarat Calin Clej, managerul care s-a aflat in spatele evolutiei marcilor Pepsi in Romania, la prima sa aparitie…

- Avertismentul lui Frans Timmermans – formulat in cadrul Comisiei LIBE – a iscat mai multe reactii la Bucuresti. Al treilea om in stat, Liviu Dragnea, se declara dezamagit de reactia inaltului oficial european. “Trebuie sa recunosc ca sunt destul de dezamagit de aceasta atitudine pentru ca nu mi-am…

- Nascut in aprilie 1946, dr. Gheorghe Papuc este absolvent al Colegiului National "Mircea cel Batran", unde a avut profesori de exceptie, precum Adrian Bavaru. In 1964, desi initial ar fi vrut sa studieze Dreptul, a dat admitere la Facultatea de Istorie din Bucuresti, unde a intrat al optulea. Apoi,…

- Aflata pe Lista monumentelor istorice din București, Biserica Domnița Balașa este situata pe malul drept al Dambovitei, in apropiere de Piata Unirii, in spatele fostului Spital Brancovenesc. Este ctitoria Balașei Brancoveanu (cea de-a sasea fiica a domnitorului martir Constantin Brancoveanu) și a soțului…