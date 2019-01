Matei Malos, HomeFinders.ro: Va exista o corectie a preturilor la apartamente, dar mai degraba una modesta. Multi isi directioneaza, in continuare, banii catre imobiliare in conditiile unor dobanzi reduse la depozite

Stiri pe aceeasi tema

- 17 nemțeni au cumparat fiecare de 200.000 lei titluri de stat Centenar prin trezorerie. Ultima emisiune de titluri de stat Tezaur – ediția Centenar – a atras de la nemțeni aproape 3 milioane de euro, potrivit datelor disponibile la Administrația Finanțelor Publice Neamț. O singura persoana a putut cumpara…

- Politistii si militarii care indeplinesc conditiile necesare pentru acordarea compensatiei lunare pentru chirie vor putea folosi aceasta suma de bani in vederea achitarii ratei sau a unei fractiuni din rata pentru achizitionarea unei locuinte cu credit ipotecar/imobiliar. In acest sens, joi, 6 decembrie…

- Cinci noi proiecte imobiliare vor fi finalizate in urmatorul an in zona situata langa statia de metrou Aurel Vlaicu, la intersectia bulevardelor Barbu Vacarescu, Soseaua Pipera si Calea Floreasca si anume: Equilibrium 1, Oregon Park - cladirea 3, Zone...

- Daca la nivel național media prețurilor apartamentelor este cu puțin peste un procent mai mare decat inainte cu o luna, la Timișoara prețurile s-au menținut relativ constante, conform datelor Imobiliare.ro. Suma medie solicitata pentru apartamentele scoase la vanzare in intreaga țara s-a…

- Analistii imobiliari cred ca prețul locuințelor va stagna în 2019, dar apoi va continua sa creasca. Totodata, programul „Prima casa”, cel mai important pilon de finantare în 2018, ar putea fi încetinit, urmând a beneficia de fonduri…

- Greva la metrou dupa 10 noiembrie - sindicaliștii de la Metrorex acuza ca nu se dorește marirea salariilor lor și ameliorarea siguranței traficului și avertizeaza ca vor intra in greva generala. Ion Radoi șeful sindicaliștilor de la Metrorex spune ca daca nu se ajunge la o ințelegere va avea loc o…

- De cand a fost dat afara fostul secretar general, Vargau, cheltuielile au scapat de sub control "Ni se cam termina banii. In ciuda acestui lucru, recunosc ca am esuat in a controla deplasarile si de a tine in frau aceste cheltuieli. Cert este faptul ca bugetul de anul acesta, fiind aproape dublu fata…

- E toamna, deci e vremea statisticilor. De cațiva ani, cu o creștere economica de peste 4 procente, Romania este campioana economica a Uniunii Europene. Insa cifrele statistice date publicitații in aceasta toamna spun ca situația nu este la fel de roz așa cum lasa autoritațile sa se ințeleaga. Intr-adevar,…