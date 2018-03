Matei a plecat spre Bruxelles, să facă operaţia salvatoare Matei, copilul in varsta de doar cinci luni care are nevoie de un transplant de ficat pentru a putea trai, a plecat zilele trecute din Iasi catre Clinica Universitara Saint-Luc din Bruxelles, unde urmeaza sa fie realizat transplantul, astazi, 26 martie, incepand procedurile necesare pentru interventie. „Matei este binisor deocamdata, speram sa dea Dumnezeu sa ajungem la timp, multumim din suflet medicilor de aici care au fost foarte implicati, au fost c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

