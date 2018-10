Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Primariei Galati, alimentarea cu apa potabila a locuitorilor zonei se va face printr-o conducta provizorie instalata in regim de urgenta. Se pare ca fisurile sunt provocate de pierderile uriase de apa din vechea conducta, care au provocat surpari subterane.

- Baschetbaliștii americani Darrell Bowie (25 de ani) și Joseph McClain (24 de ani), legitimați la ACS Cuza Sport Braila, au fost injunghiați sambata noapte la o terasa din oraș. Mircea Totolici, managerul clubului ACS Cuza Sport, trage un semnal de alarma cu privire la violențele din municipiul Braila.…

- Un porc dintr-o gospodarie taraneasca din Rogojeni , județul Galați, a murit din cauza pestei, iar autoritatile au decis sa eutanasieze in mod preventiv toate suinele din localitate, dupa ce Laboratorul Veterinar de Pesta Porcina de la Iasi a confirmat prezenta virusului.

- Aceeasi masura este in vigoare de cateva zile si in partea de est a judetului Galati, limitrofa drumului national DN25 9ca urmare a focarului de pesta descoperit in satul Vames). Persoanele care incalca interdictia privind transportul risca amenzi consistente si chiar pedeapsa cu inchisoarea.

- Autoritatile locale au ajuns la concluzia ca betonul amprentat din centrul municipiului Targu Jiu trebuie inlocuit cu granit. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a spus ca a discutat deja cu factorii responsabili din cadrul primariei pentru a se vedea ...

- Autoritatile locale din Ceadar-Lunga au anuntat o serie de masuri pentru a opri raspandirea focarului de rujeola din regiune. Asta dupa ce in raion au fost inregistrate 28 de cazuri, inclusiv la mai multi copii care s-au odihnit la o tabara neautorizata din raionul Ungheni.

- Circulatia rutiera va fi restrictionata pentru desfasurarea unei procesiuni religioase, in intervalul orar 19,00-20,30. Politia recomanda soferilor ca in amintitul interval sa foloseasca rute ocolitoare.

- Reprezentantii Prefecturii Iasi au dispus masuri urgente pentru combaterea efectelor ploilor abundente care urmeaza a fi inregistrate pe raza judetului, pana maine seara, la ora 21. Prefectul de Iasi, Marian Serbescu, a solicitat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si Directiei de Administrare…