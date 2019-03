Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca intentioneaza sa ia „decizii dure” pentru a opri protestele „vestelor galbene”. Declarația apare in urma a noi incidente violente petrecute in acest weekend in centrul Parisului, scrie Politico . Acesta a fost al 18-lea weekend consecutiv de proteste…

- Magazine comerciale, restaurante devastate pe Champs-Elysees, confruntari extrem de violente cu forțele de ordine. Un mare numar de persoane au fost interpelate de poliție, multe dintre ele fiind plasate in stare de arest. Emmanuel Macron considera ca nu s-a facut tot ce trebuia pentru a opri reeditarea…

- Cel puțin 20.000 de francezi s-au adunat marți seara in Place de la Republique din Paris pentru a spune NU urii impotriva evreilor, pentru a condamna multiplicarea actelor de antisemitism in Hexagon, ilustrat in aceeași zi prin descoperirea a cel puțin 96 morminte evreiesti profanate intr-un cimitir…

- Emmanuel Macron a denuntat miercuri ”cresterea de nesuportat” a actelor antisemite, in care vede ”o noua intorsatura a unor evenimente legate de miscarea de la 17 noiembrie” a ”vestelor galbene”, potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului francez Benjamin Griveaux, relateaza AFP.”Antisemitismul…

- Protestatarii din miscarea Vestelor Galbene s-au adunat sambata la Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste fata de presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul sau, scrie Reuters . Protestatarii se aduna in apropierea Champs Elysees, pe esplanada din apropierea cladirii in care are…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- 'Inca o data, violenta extrema a ajuns sa atace Republica - gardienii, reprezentantii, simbolurile sale. Cei care comit aceste acte uita inima pactului nostru civic. Dreptatea va fi facuta. Toata lumea trebuie sa se reuneasca pentru dezbatere si dialog", a scris presedintele Republicii pe Twitter. …

- Mai mulți membrii ai miscarii „Vestele galbene” au incercat, joi, sa ocupe Fortul Bregancon, resedinta de vara a presedintilor Republicii Franceze pe Coasta de Azur. Cei patruzeci de protestatari au fost opriți de forțele de ordine in catunul Cabasson. Presa franceza a relatat incidentul vineri, notand…