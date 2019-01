Stiri pe aceeasi tema

- Punct și de la capat. Acordul pentru Brexit negociat de premierul britanic cu UE a fost respins. Cu toate acestea, Theresa May a supraviețuit moțiunii de neincredere și pregatește Planul B. Cel despre care nimeni nu dorea sa vorbeasca anul trecut.

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a anuntat joi ca scenariul iesirii Marii Britanii din UE fara un acord pare "tot mai putin improbabil", astfel ca Franta a activat planul de rezerva pentru a se pregati in cazul in care se intampla acest lucru, informeaza postul BBC News online.

- Marea Britanie a inregistrat un deficit de cont curent de 35,4 miliarde de euro in al treilea trimestru din 2018, in crestere accelerata fata de cel inregistrat in al doilea trimestru (20,9 miliarde de euro). Dupa Marea Britanie si Romania, cele mai mari deficite de cont curent din UE, in…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 1.517 locuri de munca cele mai multe (peste 1.000) in Spania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, din totalul posturilor vacante, 1.007 sunt…

- Japonia si tarile Uniunii Europene lucreaza "din greu" pentru a evita un Brexit fara acord, a declarat miercuri premierul olandez, Mark Rutte, in prezenta omologului sau nipon, Shinzo Abe, aflat intr-o vizita in Olanda, relateaza AFP. Mark Rutte a adaugat ca el actioneaza in stransa legatura cu Germania…

- Gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat anul trecut 12,2% din cheltuielile lor totale de consum pentru "alimente si bauturi racoritoare", pe primele locuri in UE fiind romanii, lituanienii si estonienii (20,3%), arata datele publicate marti de Oficiul european de statistica (Eurostat).…

- De asemenea, doar 29% din populatia intervievata in Romania a declarat ca a facut cumparaturi sau a folosit serviciile persoanale in timpul zilelor in care a fost efectuat sondajul, fata de 50,8% din populatia din Finlanda. Alte state care au raportat un nivel ridicat de cumparaturi sau consum de…

- Peste 2.000 de locuri de munca sunt vacante in strainatate, pentru romani, prin rețeaua EURES. Cele mai multe posturi sunt disponibile in Germania, insa cei care vor sa lucreze peste granițe au opțiuni și in state precum Danemarca, Finlanda, Suedia, Olanda sau Marea Britanie. Mai jos, puteți consulta…