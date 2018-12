Măsuri speciale de securitate pe aeroporturi europene. Potenţial atac islamist de amploare Politia a efectuat perchezitii in landurile Baden-Wurttemberg si Renania de nord-Westfalia in urma unor tentative de spionaj pe aeroporturile din Paris si Stuttgart, iar procuratura a anuntat ca patru persoane sunt anchetate sub suspiciunea pregatirii unui atac de amploare.



Ministrul german de interne a spus ca amenintarea terorista se mentine la un nivel ridicat si, desi a atentionat impotriva "alarmismului", a precizat ca "vigilenta a fost sporita pe toate aeroporturile".



Aeroporturile in cauza sunt Stuttgart, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden si Mannheim

Sursa articol si foto: rtv.net

