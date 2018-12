Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Barcelona au aplicat masuri speciale de securitate în perioada sarbatorilor, în contextul unui avertisment transmis de Statele Unite privind riscul unui atac terorist, informeaza agentiile Associated Press si Bloomberg.

- 'Am venit aici pentru ne arata afectiunea, angajamentul fata de Catalonia', a declarat la sfarsitul reuniunii purtatoarea de cuvant a guvernului, Isabel Celaa.'Sa fim neguvernabili', 'Sa dam jos regimul': mai multe organizatii separatiste catalane - printre care influenta Adunare Nationala…

- Separatiștii catalani au blocat drumurile și s-au confruntat cu poliția, in timp ce miniștrii spanioli au avut o ședința de cabinet in capitala regionala Barcelona, scrie BBC News. Guvernul spaniol condus de Pedro Sanchez, protejat de un important dispozitiv de politie, s-a reunit vineri la Barcelona…

- Politia regionala catalana (Mossos d'Esquadra) a confirmat joi ca a arestat un barbat in varsta de 63 de ani care intentiona sa-l impuste pe premierul spaniol, Pedro Sanchez, relateaza Xinhua.Mossos d'Esquadra a anuntat arestarea intr-un "tweet". "La Terrassa (aproape de Barcelona) a fost…

- Luni, în Catalonia au avut loc proteste în masa în legatura cu prima aniversare a referendumului nelegal privind independența regiunii. Seara în Barcelona radicalii au rupt cordoanele de polițiști lânga cladirea parlamentului regional. În afara de aceasta,…

