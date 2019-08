Stiri pe aceeasi tema

- • Gloria Buzau – Csikszereda Miercurea Ciuc, duminica, de la ora 11,00 O noua ediție a celui de-al doilea eșalon pornește la drum in acest week-end și, dupa trei ani, o noua echipa a Buzaului este pregatita sa lupte din nou la acest nivel. Promovata in Liga a 2-a la capatul unui sezon pe care l-a […]…

- In tur, meciurile cu Rapid, Petrolul și „U” Cluj, in deplasare Federația Romana de Fotbal a stabilit programul noului sezon competițional al Ligii a 2-a, ediția 2019-2020. Nou promovata in aceasta vara, Gloria Buzau va incepe aceasta ediție de campionat pe 3 august, cu un meci pe stadionul din Crang,…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca meciul din a doua etapa a Ligii I va fi unul dificil deoarece Chindia Targoviste este o echipa care joaca bine, are un antrenor cu experienta, dar vrea sa castige cele trei puncte si formatia sa sa mearga tot pe linia victoriilor inceputa cu…

- Miercuri, la sediul Federatiei Romane de Fotbal a avut loc tragerea la sorti a calendarului competitional al Ligii 2 “Casa Pariurilor”, editia 2019-2020. Gloria Buzau va debuta, pe stadonul municipal din Crang, in fata gruparii Csikszereda Miercurea Ciuc.

- Miercuri, 12 iunie a.c., incepand cu ora 18.00, in zona Stadionului Municipal Sibiu, efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov, cu sprijinul Jandarmeriei Sibiu vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor care vor fi prezenti la meciul de fotbal pentru Liga…

- Jandarmii maramureseni vor asigura masurile de ordine publica si siguranta cetatenilor care vor fi prezenti pe timpul desfasurarii manifestarilor sportive ce vor avea loc si in acest sfarsit de saptamana. Vineri, 24 mai a.c., incepand cu orele 16:00 pe stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare se…

- • SCM Gloria Buzau – Dunarea Braila, sambata, ora 17,30 Primul sezon de la revenirea handbalului feminin romanesc in Liga Naționala ia sfarșit sambata dupa-amiaza, la Sala Sporturilor. In ultimul meci al campionatului, de la ora 17,30, Gloria o va intalni pe Dunarea Braila, iar cu o victorie elevele…

- Gloria Buzau a batut acasa CSM București, cu scorul de 21-29, iar astfel titlul din Liga Naționala de handbal feminin merge, in proporție de 99%, la Valcea, care s-a impus la Cluj cu 27-17. Bucureștencele au uitat probabil ca in meciul din tur, din Sala Rapid, buzoiencele le-au dat mari batai de cap.…