Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul pedofil care lucra in Politie de mai bine de sapte ani a fost prins abia dupa patru zile, desi existau imagini cu el de pe camerele de supraveghere. Iulian Surugiu, lider al unui sindicat din Politie, spune ca, din pacate, acesta este „rezultatul politicienilor, dupa 28 de ani de politica…

- Analistul politic Cozmin Gușa a declarat, în direct la Realitatea TV, ca prim-ministrul Mihai Tudose și ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa dea explicații în cazul agentului de poliție acuzat de pedofilie nu a fost prins mai devreme, ci în

- Oana Pellea este revoltata de modificarile legii referitor la faptul ca filmarea nu mai poate fi considerata o dovada. Actrița contesta hotarârile Guvernului și a publicat un mesaj pe Facebook dur.

- O operatiune de mare anvergura este pusa in practica in acest moment de autoritati in cazul copiilor agresati de un pedofil in Sectorul 6 al Capitalei. Ofiterii de la Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au preluat cazul si au coordonat o ampla actiune ce cercetare…

- O operatiune de mare anvergura este pusa in practica in acest moment de autoritati in cazul copiilor agresati de un pedofil in Sectorul 6 al Capitalei. Ofiterii de la Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au preluat cazul si au coordonat o ampla actiune ce cercetare…

- Zece barbați, audiați in cazul pedofilului din Drumul Taberei. Cel puțin zece persoane au fost audiate de polițiști, in cazul suspectului de pedofilie din cartierul bucureștean Drumul Taberei. Barbatul e cautat de polițiști, de doua zile, dupa ce a agresat doi copii in Drumul Taberei, dar nu exista…

- Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata ca in Ministerul Afacerilor Interne vor fi in acest an aproximativ 6.000 de angajati noi, adaugand ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. "In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului,…

- Pentru acest lucru, Asociatia pentru Drepturile Oamenilor din Turcia si ziarul turcesc Cumhuriyet l-au acuzat pe Suleyman Soylu de incitare la comiterea de crime. Ministrul a declarat ca iti asuma raspunderea pentru astfel de fapte, noteaza BBC. „Daca un traficant este in apropierea unei scoli,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare.

- Ionut Misa: Nu se amana trecerea contributiilor de la angajator la angajat Ionut Misa, ministrul finantelor foto: Arhiva Guvernul a amânat pâna la 1 iulie plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit în contul unic de la Trezorerie. Tot în sedinta de astazi, Executivul…

- Un bolnav de tuberculoza a bagat frica in oamenii din Targu-Carbunești. Un localnic a postat un mesaj pe Facebook, in care susține ca cel la care face referire se plimba liber pe strazi. Comentariile nu au intarziat sa apara. „ATENȚIE CARBUNEȘTENI, unii poate știți, alții nu, un nebun…

- Sefii de la Jilava au luat masuri speciale de protectie pentru Magdalena Serban, femeia care a impins in fata metroului o tanara de 25 de ani. Magdalena Serban a ajuns, joi, in Spitalul Penitenciarului Jilava, dupa ce a reclamat ca nu se simte bine.

- O tentativa de introducere in țara a unei arme pneumatice fara a fi declarata la traversarea frontierei a fost parvenita de vameșii de la postul vamal Tudora.Cazul a fost inregistrat dupa ce vameșii au redirecționat autoturismul unui moldovean pe Coridorul Roșu de control.

- Problemele de la Dinamo sunt departe de a se rezolva, astazi clubul fiind lovit de o mai veche problema, cea a insolventei. Ionut Negoita, finantatorul echipei din "Stefan cel Mare", a fost chemat astazi la Parchet pentru a fi chestionat in dosarul in care este acuzat de bancruta frauduloasa in dosarul…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat, dupa sedinta de analiza privind pregatirea pentru iarna, care a avut loc sambata, ca actioneaza zilnic cu 9.800 de politisti. Reprezentanții MAI au precizat ca Politia Rutiera va bloca accesul pe arterele rutiere care risca sa devina impracticabile. “In…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta, dupa sedinta de analiza privind pregatirea pentru iarna, care a avut loc sambata, ca MAI actioneaza zilnic cu 9.800 de politisti, precizand ca politia rutiera va bloca accesul pe arterele rutiere care risca sa devina impracticabile.

- Ministerul Afacerilor Interne este pregatit pentru misiunile specifice sezonului de iarna. Anunțul vine dupa vizita fulger a lui Mihai Tudose la sediul MAI.Sambata, 09 decembrie a.c., la sediul MAI a avut loc o ședința de analiza privind stadiul pregatirilor pentru iarna, in condițiile avertizarilor…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a precizat, vineri, intrebat cum comenteaza decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimului drept capitala a Israelului, ca Romania are o pozitie consecventa, care vizeaza faptul ca solutia trebuie gasita pe calea dialogului.

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat surse guvernamentale. Conform surselor citate, la intalnirea de la Palatul Victoria,…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni seara, la Romania TV ca a fost aprobata cererea PSD de organizare a mitingului de duminica. Ministrul sustine ca nu este un miting pro-PSD, ci un miting de protest fata de abuzuri. De asemenea, aceasta a adaugat ca pe 9 decembrie, la aceeasi ora, vor avea loc mitinguri…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni seara, la Romania TV ca a fost aprobata cererea PSD de organizare a mitingului de duminica. Ministrul sustine ca nu este un miting pro-PSD, ci un miting de protest fata de abuzuri. De asemenea, aceasta a adaugat ca pe 9 decembrie, la aceeasi ora, vor avea loc…

- Constantin Istrate (58 de ani), din orasul prahovean Breaza, a ascuns decesul surorii sale timp de aproape un an pentru a beneficia de pensia femeii. Barbatul nu si-a inmormantat sora, ci i-a tinut cadavrul in casa, in pat, ascuns sub un teanc de paturi. Politia Breaza a deschis o ancheta si verifica…

- Parchetul General anunta ca a deschis dosar penal in cazul dispozitivului gasit in locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan, ca dispozitivul va fi expertizat si ca cercetarile sunt coordonate de Sectia de urmarire penala si criminalistica."In cursul zilei de astazi, 29 noiembrie 2017, in…

- "Eu ințeleg supararea reprezentanților companiilor mici cand spun ca intervine o munca in plus. Este normal, este o modificare la Codul fiscal, trebuie sa ințeleaga și ei ca noi ne dorim protecția angajaților. Ce nu ințeleg de unde supararea sindicatelor ca noi oferim o posibilitate de a negocia…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca Guvernul trebuie sa vina cu masuri corective in cazul modificarilor fiscale, daca este hotarat sa le implementeze. "Asa-zisa revolutie sau reforma fiscala este un concept impus de PSD si pus in practica de Guvern. Daca dumnealor sunt hotarati sa…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu a mentionat ca subiectul privind alimentatia copiilor in institutiile de invatamant este unul foarte important, iar in acest context in Parlament au loc audieri.

- Tudose: Multi s-au inflamat pentru ca vrem sa luam masuri fiscal-bugetare Premierul Mihai Tudose. Foto: Arhiva. Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta cu noile masuri fiscale. Ministrul de finante, Ionut Misa, a declarat la începutul sedintei, ca ordonanta aduce importante beneficii pentru…

- Deficitul de personal, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, este de aproximativ 20 la suta. Instituția funcționeaza acum cu 88% din numarul total de agenți de care are nevoie și 78% din numarul total de ofițeri. De aceea este important ca tinerii din județ sa se inscrie…

- Legea pentru "intarirea autoritatii politistului", in dezbatere publica Foto: Arhiva. Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publica un pachet legislativ menit sa întareasca autoritatea politistului, elaborat în urma consultarilor cu politistii si sindicatele. Conducerea…

- Corpul de Control al MAI efectueaza mai multe verificari la Academia de Poliție in legatura cu mai multe acuzații privind modificarea notelor la examenul de absolvire. "La Academia de Poliție se desfașoara mai multe activitați de verificare prin Corpul de Control.…

- MAI: Urmeaza o perioada cu vreme severa. Ce trebuie sa faca șoferii Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atentioneaza cetatenii ca urmeaza o perioada cu vreme severa, precizand ca toti conducatorii auto sa se intereseze din timp asupra conditiilor de trafic, potrivit unui comunicat de presa al…

- MAI: Atentionam cetatenii ca urmeaza o perioada cu vreme severa. Conducatorii auto sa se intereseze din timp asupra conditiilor de trafic Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), incepand de duminica, de la ora 10.00, pana luni, la ora 23.00, se va inregistra vant puternic…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atentioneaza cetatenii ca urmeaza o perioada cu vreme severa, precizand ca toti conducatorii auto sa se intereseze din timp asupra conditiilor de trafic, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. MAI: Atentionam cetatenii ca urmeaza o perioada…

- La intalnirea cu parlamentarii maramureșeni desfașurata vineri, 27 octombrie a.c., la Palatul Administrativ au participat ministrul fondurilor europene Marius Nica, prefectul Vasile Moldovan și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea. In cadrul ședinței au fost abordate problemele…

- In vederea acoperirii nevoilor urgente din domeniul ordinii publice, Ministerul Afacerilor Interne va putea organiza, in mod etapizat, concursuri sau examene pentru ocuparea din sursa externa a 3.694 de posturi vacante, potrivit unui memorandum discutat in ședința de Guvern de astazi.Citește…

- Scaderea impozitului pe venit, masuri fiscale pentru agenții economici și masuri pentru scaderea evaziunii fiscale. Sunt cateva dintre subiectele discutate la ședința de guvern de azi. Schimbarile au fost anunțate de ministrul Ionuț Mișa.

- Disperare pentru locuitorii si administratia comunei dambovitene Gura Foii. Ursul care a atacat zilele trecute de mai multe ori, cateva gospodarii din localitate a venit din nou, in noaptea de luni spre marti intr-o gospodarie si luat cu totul un caine. Ursul care a terorizat comuna Gura Foii, nu se…

- Cercetatorilor care lucreaza în România le-au fost acordate facilitațile de care beneficiaza și cei din IT, fiind scutiți de impozitul pe salarii de 16%. Exodul cercetatorilor români catre universitați și institute de cercetare de peste hotare a…

- Un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni-Grajduri a fugit vineri seara din incinta unitatii medicale, unde se afla internat de aproximativ sase ani, dupa ce si-a omorat mama si bunica. Silviu Catalin Tecuta a fost gasit a doua zi, in jurul orei 15.00, la trei…

- Autoritațile din Satu Mare au fost felicitate pentru modul in care au gestionat focarul de pesta porcina africana, care a aparut in județ. Ministrul roman al Agriculturii, Petre Daea, l-a primit joi, 19 octombrie, la sediul instituției, pe comisarul european Vytenis Andriukaitis, alaturi de delegația…

- Theresa May, premierul Marii Britanii, se intalneste, luni, cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker. Intalnirea intre cei doi are loc cu cateva zile inaintea summitului european consacrat Brexitului, potrivit unor surse citate de AFP. Ministrul britanic insarcinat cu Brexitul David…

- Edi Stancioiu a avut probleme cu camatarii. Cazul in care e implicat portarul de la FCSB a ajuns la DIICOT. Portarul de rezerva de la FCSB a fost ținta unei rețele de camatari cunoscuta sub numele „Dama cu camelii”, a anunțat site-ul stirileprotv.ro. Problemele lui Stancioiu au aparut dupa ce a achiziționat…

- Cazul care a zguduit județul Bistrita în luna martie a acestui an cutremura pe toata lumea si acum. Femeia banuita ca și-a ucis trei bebeluși și le-a ascuns cadavrele în podul unui bloc din Bistrița-Bârgaului a fost trimisa

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, si omologul sau american, Rex Tillerson, au abordat marti in cursul unei discutii telefonice criza provocata de suspendarea serviciilor de viza intre cele doua tari, a anuntat agentia de presa proguvernamentala Anadolu, relateaza AFP. Mevlut Cavusoglu…

- Deputatul USR Rareș Pop a afirmat, marți, in plen, la dezbaterea moțiunii simple pe Sanatate, ca ministrul Florian Bodog, in loc sa rezolve problemele din sistem, a fost "intr-o singura lupta, cea a plagiatului", acest motiv fiind suficient pentru a demisiona din funcție. "Domnule…