- Mai multe publicații franceze au tratat subiectul preluarii președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de catre Romania cu scepticism, criticand „derivele antieuropene de la București” și comparand Romania cu „o bataie de cap pentru Europa”.Cotidianul francez Le Monde a publicat…

- Intentia autoritatilor din Romania de a consolida bugetul cu o noua taxa ar trebui sa le reaminteasca bancilor straine prezente in Europa de Est cat de vulnerabile pot fi in aceasta regiune, transmite Bloomberg. Confruntat cu un deficit de aproximativ 30 miliarde lei, Guvernul de la Bucureşti s-a…

- Licenta bancara va permite utilizatorilor sa isi depuna salariile direct in Revolut, iar depozitele vor fi garantate pana la 100.000 de euro prin Schema Europeana de Garantare a Depozitelor. In plus, Revolut va incepe sa lucreze pentru a permite descoperiri de cont (overdraft) si imprumuturi, atat…

- Dupa prima zi, tricolorele sunt pe locul 1. Ele si-au luat ti revansa dupa esecul de anul trecut de la Mondiale. De Ziua Nationala, tricolorele au promis ca vor încerca sa ofere un cadou tuturor românilor si sa învinga Cehia la debutul Campionatului European. În subsidiar,…

- "Acea declaratie nu reprezinta in niciun fel pozitia Guvernului, nu s-a discutat in Guvern acest lucru. La nivel european, ca m-ati intrebat si acest lucru, am discutat de mai multe solutii, in fine, propuneri care sunt facute la nivel european.Va dau un exemplu aici, concret, la acea finantare a…

- La Gradina Zoologica din Reșița a venit pe lume un pui de magaruș alb cu ochi albaștri, exemplar extrem de rar la nivelul intregii lumi și declarata specie pe cale de dispariție, scrie Agerpres. Sheeba, cum a fost numit puiul, este o femela de magaruș alb, cu ochi albaștri, și a devenit al 15-lea exemplar…

- Autor: Adrian SEVERIN Pe data de 29 octombrie 2018, la Sala Ronda a Hotelului Intercontinental, profesorul John Mearsheimer, de la Universitatea din Chicago, a fost invitat sa vorbeasca despre viitoarele politici globale ale marilor puteri. In acest context a identificat ca principali actori globali…

- „Guvernarea PSD, cu un program aplicat cu insistența și determinare, a readus Romania in topul elitei agricole europene. Acordarea la timp a subvențiilor și programele de susținere pentru fermierii romani le-au oferit acestora șanse egale in competiția cu ceilalalti actori europeni, iar acum se vad…